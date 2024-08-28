Росія заборонила в'їзд майже сотні громадян США, серед них журналісти відомих видань

Будівля МЗС РФ на Смоленській площі у Москві

Рішення було ухвалено «у відповідь на русофобський курс» адміністрації президента США Джо Байдена

Міністерство закордонних справ Росії у середу, 28 серпня, заборонило в'їзд у країну 92 громадянам США, зокрема низці журналістів видань Wall Street Journal, Washington Post і New York Times. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

У відомстві стверджують, що журналісти американських видань, яким заборонили в'їзд у Росію, нібито причетні «до виготовлення та розповсюдження фейків про Росію і російські збройні сили».

Крім того, як зазначили в російському МЗС, таке рішення було ухвалено «у відповідь на русофобський курс» адміністрації президента США Джо Байдена. МЗС заявило, що частиною цього курсу стали «килимові» санкції щодо російських політиків, представників бізнес-спільноти, діячів науки і культури, журналістів і медійних структур.

До списку також внесено представників силових відомств і спецслужб, керівників компаній ВПК і фінансових інститутів, які постачають озброєння ЗСУ.

Раніше двоє італійських журналістів, яким Росія почала погрожувати через репортаж з підконтрольної Україні частини Курської області, повернуться до Італії.

Міжнародна організація Women Press Freedom рішуче засудила погрози російської влади та прокремлівських блогерів на адресу італійської журналістки Стефанії Баттістіні та її оператора Сімоне Траїні з телекомпанії RAI, які висвітлюють контрвторгнення України у Курську область.