Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Втрати ворога станом на 10 червня 2024 – Генштаб ЗСУ

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Втрати ворога станом на 10 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
Триває 838-й день повномасштабної війни в Україні
фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1190 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 10 червня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 10 червня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 10 червня втратила:

  • особового складу ‒ близько 519750 (+1190) осіб,
  • танків ‒ 7879 (+10) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15144 (+13) од,
  • артилерійських систем – 13644 (+51) од,
  • РСЗВ – 1098 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 837 (+1) од,
  • літаків – 358 (+1) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11010 (+28),
  • крилаті ракети ‒ 2278 (+1),
  • кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 18618 (+56) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2267 (+14).
Втрати ворога станом на 10 червня 2024 року
Втрати ворога станом на 10 червня 2024 року
фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Активність флоту окупантів станом на 10 червня:

  • У Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет.
  • В Азовському морі вісім ворожих кораблів, три з яких є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 24 ракет.
  • В Середземному морі два ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 12 ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – сім суден, з них два продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – чотири судна, з них чотири рухалось з протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 10 червня 2024 року
Активність флоту окупантів станом на 10 червня 2024 року
фото: ВМС ЗСУ/Facebook

Нині триває 838-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також: Карта бойових дій в Україні станом на 10 червня 2024 року
Теги: Генштаб втрати

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Реальні втрати росіян на фронті плюс накачування пропагандою дають подвійний ефект
Рекордні втрати окупантів. Росіяни мають нас боятися
2 червня, 19:00
Драпатий також залишається на посаді заступника начальника Генштабу ЗСУ
Оперативно-тактичне угруповання військ «Харків» отримало нового командувача
13 травня, 16:17
Триває 807-й день повномасштабної війни РФ
Втрати ворога станом на 10 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
10 травня, 07:59
Заклади культури бронюють тих працівників, які забезпечують сталість їхньої роботи
Очільник Мінкульту: Майже 42% працівників закладів культури мають бронь від мобілізації
20 травня, 18:01
Hjcszyb будуть намагатися затягувати війну
РФ може затягнути війну ще на роки: експерт спрогнозував тривалість конфлікту
16 травня, 00:57
Кількість безуспішних ворожих атак неподалік Кринок збільшилась до семи
«Ситуація контрольована»: Генштаб повідомив, на яких напрямках точилося найбільше боїв
17 травня, 18:36
Триває 821-й день повномасштабної війни в Україні
Карта бойових дій в Україні станом на 24 травня 2024 року
24 травня, 12:40
Підрозділами Сил оборони відбито чотири штурмові дії російських окупантів в районах Стариці та Вовчанська
Карта бойових дій в Україні станом на 29 травня 2024 року
29 травня, 00:29
На Покровському напрямку російські загарбники 35 разів атакували позиції наших військ
Карта бойових дій в Україні станом на 4 червня 2024 року
4 червня, 00:00

Події в Україні

Частина наданих F-16 базуватиметься не в Україні – Повітряні сили
Частина наданих F-16 базуватиметься не в Україні – Повітряні сили
Втрати ворога станом на 10 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 10 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
ISW: Дозвіл США бити по РФ скоротив площу безпечного простору агресора на 16%
ISW: Дозвіл США бити по РФ скоротив площу безпечного простору агресора на 16%
За перший тиждень літа у водоймах загинули понад 20 людей
За перший тиждень літа у водоймах загинули понад 20 людей
Росія посилює тиск на кількох напрямках: аналіз ISW
Росія посилює тиск на кількох напрямках: аналіз ISW
У Криму пролунали потужні вибухи, окупанти перекрили Кримський міст
У Криму пролунали потужні вибухи, окупанти перекрили Кримський міст

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
26K
«Ми зараз у 1938 році». Війна Путіна в Україні – невивчені уроки історії
15K
Сили оборони вперше уразили новітній російський винищувач Су-57
15K
Уряд оновив порядок бронювання від мобілізації. Повний перелік змін
6763
РосТБ показало карту країн, які Путін міг би озброїти, щоб «атакувати ворогів»
6433
Міноборони анонсувало оновлення в застосунку «Резерв+»
4622
Під Києвом спалахнула масштабна пожежа (фото)

Новини

Вибухи в Криму, вибори до Європарламенту: головне за ніч
Сьогодні, 06:37
Збій у Telegram, Україна придбала у Франції радар для ППО: головне за ніч
Вчора, 06:35
«Подарунок Путіну до Дня Незалежності». ЗМІ назвали місто, на яке націлилися окупанти
8 червня, 15:13
Вибухи в Криму, напад на прем'єрку Данії: головне за ніч
8 червня, 06:57
Постачання Києву винищувачів Mirage 2000-5 з Франції: нові деталі від міністра Лекорню
7 червня, 20:19
Кількість загиблих цивільних в Україні зросла до найвищого рівня за рік – ООН
7 червня, 17:43

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua