Втрати ворога станом на 10 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1190 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 10 червня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 10 червня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 10 червня втратила:
- особового складу ‒ близько 519750 (+1190) осіб,
- танків ‒ 7879 (+10) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15144 (+13) од,
- артилерійських систем – 13644 (+51) од,
- РСЗВ – 1098 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 837 (+1) од,
- літаків – 358 (+1) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11010 (+28),
- крилаті ракети ‒ 2278 (+1),
- кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 18618 (+56) од,
- спеціальна техніка ‒ 2267 (+14).
Активність флоту окупантів станом на 10 червня:
- У Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет.
- В Азовському морі вісім ворожих кораблів, три з яких є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 24 ракет.
- В Середземному морі два ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 12 ракет.
За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – сім суден, з них два продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – чотири судна, з них чотири рухалось з протоки Босфор.
Нині триває 838-й день повномасштабної війни в Україні.
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