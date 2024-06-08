Чим загрожує надання неправдивих даних у ТЦК: пояснення Міноборони

Ігнорування обов'язку актуалізувати військово-облікові дані тягне за собою складання протоколу про адміністративне порушення

За порушення правил військового обліку громадянами України законом передбачена адміністративна відповідальність. Але це не є нововведенням, подібні юридичні норми діяли й раніше. Про це розповіла заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко в ефірі «Суспільного».

Посадовиця прокоментувала повідомлення у ЗМІ про блокування банківських рахунків військовозобов'язаних українців, які свідомо надали неправдиву інформацію під час оновлення своїх даних у мобільному застосунку «Резерв+».

«Щодо блокування рахунків. Дійсно є набір норм, які стосуються посилення відповідальності за порушення правил військового обліку. Тому що в країні війна і ці норми прийняла Верховна Рада. Є низка моментів, які стосуються відповідальності за те, що людина систематично, наголошую – систематично, не оновлює свої дані або ухиляється від такого обов’язку», – пояснила заступниця міністра.

Чорногоренко уточнила, що систематичним порушенням вважається повторне ігнорування повістки на оновлення даних у ТЦК та СП або аналогічних повідомлень у застосунку «Резерв+».

«Після двох ігнорувань необхідності з’явитися в ТЦК або оновити дані онлайн на людину вносяться дані, що вона перебуває в розшуку. Фактично працівники ТЦК передають дані до поліції, щоб людину знайшли і повідомили її про необхідність з’явитися в ТЦК або оновити дані», – пояснила посадовиця.

Вона додала, що подальше ігнорування особою свого обов'язку актуалізувати військово-облікові дані тягне за собою складання протоколу про адміністративне порушення і подальше накладення штрафу.

«Щодо порушення правил військового обліку. Ця стаття не є новою, вона завжди була адміністративним правопорушенням. Вона не є нововведенням», – зазначила Чорногоренко.

Заступниця міністра підкреслила, що одна з задач цифрового напрямку роботи оборонного відомства – зробити оновлення даних для військовозобов'язаних громадян України максимально комфортним.

«Раніше громадяни мали носити ксерокопії, фізично йти в ТЦК, стояти в чергах. Зараз ми працюємо над тим, щоб до кінця червня запустити всі електронні запити через систему «Оберіг», яка взаємодіє з усіма державними реєстрами. Щоб була можливість отримати ці дані через електронні інтеграції», – повідомила Катерина Чорногоренко.

Нагадаємо, Львівська обласна військова адміністрація надала список громадських організацій і благодійних фондів, чиї водії порушили строки перебування за кордоном. Мова йде про майже 1800 чоловіків призивного віку, які скористались системою «Шлях». Оприлюднені Львівською військовою адміністрацією дані, ймовірно, неповні, оскільки ґрунтуються виключно на підставі листів Державної прикордонної служби (ДПСУ), яка періодично інформує адміністрацію про порушення внесеними до системи «Шлях» волонтерами термінів перебування за кордоном.

Також стало відомо, що цього літа прикордонники посилять охорону кордону в популярних туристичних районах Чернівецької та Івано-Франківської області. Про це повідомляє пресофіцер Чернівецького прикордонного загону Костянтина Лісніка в коментарі для «Медіа агентство АСС».

До слова, у Чернівецькій області чоловіків, затриманих на кордоні за спроби незаконного перетину, негайно доставляють до ТЦК. Співробітники прикордонної служби мають право викликати поліцію, яка проведе адміністративне затримання і доставить військовозобовʼязаного до центру комплектування. Про це заявив у коментарі «Суспільному» помічник начальника Чернівецького прикордонного загону Ігор Заруднєв.