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Стало відомо, куди Путін здійснить першу закордонну поїздку після переобрання

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Стало відомо, куди Путін здійснить першу закордонну поїздку після переобрання
Китай одразу привітав Путіна з продовженням правління ще на шість років
фото з відкритих джерел

Поїздка Президента РФ до Китаю, ймовірно, відбудеться у другій половині травня

Російський диктатор Володимир Путін у травні вирушить до Китаю для переговорів із Сі Цзіньпіном, що може стати першою закордонною поїздкою глави Кремля після переобрання за його новий президентський термін. Про це повідомляє Reuters.

«Путін відвідає Китай», – повідомило одне з джерел агенства, яке побажало залишитися анонімним. Подробиці незалежно підтвердили ще чотири джерела, які також говорили за умов анонімності.

Інше джерело повідомило, що поїздка Путіна до Китаю, ймовірно, відбудеться у другій половині травня. Два джерела повідомили, що візит Путіна відбудеться до запланованої поїздки Сі до Європи.

Західні уряди засудили переобрання Путіна як несправедливе та недемократичне. Але Китай, Індія та Північна Корея привітали з його продовженням правління ще на шість років, наголосивши на лінії геополітичного розлому, які розширилися після вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Речник міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь прокоментував заяву російського диктатора Володимира Путіна про готовність РФ до ядерної війни. Відповідаючи на запитання, чи стурбований Китай готовністю Путіна застосувати ядерну зброю, речник МЗС відповів, що не знає про таку заяву і згадав про «спільну заяву про запобігання ядерній війні».

Також повідомлялося, що Китай останнім часом надає Росії економічну підтримку та допомогу у сфері безпеки.

Нагадаємо, РФ завозить із Китаю безпілотники і комп'ютерні чіпи.

Теги: путін Китай

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