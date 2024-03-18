Віктор Орбан – alter ego Дональда Трампа

Орбан, Путін і Трамп несуть небезпеку західній цивілізації

Геополітичний тандем Віктор Орбан – Дональд Трамп небезпечний об’єднаній Європі тим, що вступивши на шлях історичного ревізіонізму, угорський прем’єр постав всі свої сподівання на колишнього американського президента. Й від того, чи зможе той повернутися у Білий дім залежить і успішне продовження політичної кар’єри Орбана.

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Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан став alter ego Дональда Трампа. З такою ж манією величі, ставленням до демократії та свобод, і бажанням утримувати владу над своєю країною так довго, як йому заманеться. Орбан – це європейський експеримент, скільки ще в Євросоюзі готові терпіти витівки соратника російського диктатора, котрий використовує недосконалість європейських законів для того, щоб просувати інтереси Путіна у Європі.

З благословення голосування, нова Угорщина трансформувалася у націю людей, де орбанівський авторитаризм перетворився на норму. А перекриття Орбаном будь-якої допомоги Україні, буцімто для того, аби це принесло мир до Європи та припинило російсько-українську війну, стало фірмовою політичною фішкою угорського прем’єра. Він у тандемі з Дональдом Трампом робить усе можливе, щоб Україна програла протистояння зі світовим злом, Московщиною, та не змогла звільнити свої міжнародно визнані території від російської окупації.

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Варто звернути увагу, що Дональд Трамп міг вільно поїхати до Угорщини, але вирішив зустрітися з Орбаном у своєму маєтку Мар-а-Лаго, створюючи враження, що він знову може вирішувати долю світу. Віктор Орбан, зустрічаючись з Трампом, виступив і в ролі посланця Путіна. Інтереси якого він вже давно представляє на міжнародній арені.

Дональд Трамп, який політично «усиновив» Віктора Орбана, чекає від нього допомоги у посиленні своїх позицій в Європі. Нахабство Орбана полягає ще й у тому, що він бувши лідером Угорщини, зустрівся з приватною особою, одночасно проігнорувавши будь-які зустрічі з представниками адміністрації чинного президента Сполучених Штатів Джо Байдена.

Очевидно, що нині не всі розуміють, що Віктор Орбан за час свого правління зробив з Угорщиною. Він змінив країну на гірше – свободи, які були раніше, підступно відібрані, відбулося закриття університетів, відмова у свободі слова для тих, хто протистоїть режиму орбаністів, розквіт корупції. Наприклад, бруківки прекрасних угорських парків вимощені каменем із його сімейного кам’яного бізнесу. Не говорячи вже про те, що майже всі угорські медіа працюють на владу Орбана.

Нещодавня дивна зустріч Орбана у флоридському маєтку Трампа у Мар-а-Лаго, схожа не сходку двох агентів Кремля, які допомагають Путіну геноцидити Україну. Адже, на їхню думку, чим швидше диктатор знищить Українську державу, тим скоріше настане «мир». Цей умовний «трампоорбан» освячує окупацію Російською Федерацією всіх українських земель, проявляючи солідність з Путіним і його маніакальними ідеями змінити світовий порядок на користь Росії.

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Трамп побачив в Орбані, так само як і у Путіні та Ким Чен Ині, споріднені душі. І хоча він відкрито не озвучує, як угорський прем’єр, що Україна не може стояти на власних ногах та більше не є суверенною державою, з чого випливає, що наша країна не має права на існування, проте це підтверджується напряму його блокуванням допомоги Україні.

Парадоксально, але факт, що підтримуючи Путіна у його бажанні знищити українську державність, Орбан і Трамп приєднуються до осі зла – Росії, Ірану, Китаю і Північній Кореї. То ж чи розуміють прихильники Дональда Трампа, що працюючи на його прихід до Білого дому, вони цим вимагають встановлення тоталітарного світового порядку?

Прихильність Трампа до Орбана є ще однією ілюстрацією його захоплення і, безсумнівно, заздрості до авторитарних і тоталітарних режимів, диктаторів, котрі можуть не рахуватися з думкою населення своїх країн. Те, що Орбана поважають Трамп і Путін, дуже показово, оскільки вони такі ж фанатичні і недемократичні прихильники узурпації влади, як і він сам.

Але Трамп, як і фальшиві консерватори з MAGA-крила Республіканської партії у Конгресі, є демагогами, коли завзято блокують допомогу Україні. Враховуючи, що цей пакет допомоги передбачає виділення коштів не тільки Україні, а й Ізраїлю та Тайваню.

Дональд Трамп, який завжди видавав себе за переконаного прихильника Ізраїльської держави, блокуючи одночасно допомогу українцям, ізраїльтянам і тайванцям, показує цим, що удавана прихильність до Ізраїлю потрібна була йому лише для політичного піару, і не більше. Тож чи не є цей деспот з Мар-а-Лаго не тільки антиукраїнцем, а ще прихованим антисемітом, хоча на словах намагається видавати себе за переконаного прихильника Ізраїлю?

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Бо як тут не згадати, що його політичний соратник Віктор Орбан здійснив реабілітацію регента Угорського королівства з 1920 до 1944 року Міклоша Хорті, переконаного антисеміта та прихильника Гітлера. Ну не міг Орбан не знати, що у роки Другої світової війни до нацистських концтаборів з Угорщини депортували понад півмільйона євреїв.

Орбан, Путін і Трамп несуть небезпеку західній цивілізації. І втрата Угорщиною членства в Європейському Союзі і НАТО могла істотно вплинути на спільні можливості цього «великого альянсу». Поки Угорщина знаходиться під контролем Віктора Орбана, варто було б на цей час призупинити її членство у НАТО і ЄС. Через те, що ніхто не може гарантувати, що отримана Орбаном надсекретна інформація не опиниться через 20 хвилин у Путіна на столі.

Починаючи з контролю фракції Республіканської партії в Палаті представників та запрошуючи автократичних лідерів до себе додому, Трамп продовжує керувати тіньовим урядом у своєму альтернативному світі. В якому, як йому здається, він може робити усе що завгодно, і за це йому нічого не буде.

Декілька тижнів тому Такер Карлсон прилетів до Москви, щоб взяти інтерв’ю у Путіна. Однак це «інтерв’ю» здавалося якимсь удаваним, а сам Карлсон не докладав жодних зусиль, щоб воно виглядало серйозним. Що, коли справжня місія Карлсона полягала в тому, щоб передати листа від Трампа Путіну з проханням допомогти зібрати гроші, щоб сплатити штраф майже у пів мільярда доларів у Нью-Йорку? А Орбан привіз Трампу відповідь Путіна? Тоді усе сходиться. Оскільки експрезидент має такий величезний борг, що він став хорошою мішенню для отримання хабарів від іноземних урядів.

Переміщати таку колосальну суму грошей по земній кулі непомітно було б важко. Для того, щоб переказати гроші Дональду Трампу, приховуючи джерело цих фінансів, знадобляться посередники, такі як Віктор Орбан. Угорський прем’єр – це зручний канал між Трампом і Путіним та засіб таємного переміщення грошей, щоб допомогти Дональду Трампу розв’язати його юридичні проблеми. Тому варто слідкувати за грошима, які незабаром надійдуть до колишнього президента США, щоб оплатити його юридичні рахунки.

Віктору Орбану так хочеться опинитися серед переможців, що він навіть не задумується над тим, що й сам може програти. Лідер маленької країни у Східній Європі прагне продемонструвати іншим свою унікальність та значущість, стрімголов вв’язуючись у політичні авантюри, яких міг би уникнути. Угорщина за правління Віктора Орбана отримує 21,91 мільярда євро субсидій від ЄС – у порівнянні з 0,55 мільярда для Данії та 1,19 мільярда для Ірландії. Ця країна миттєво збанкрутувала без субсидій ЄС, як і бізнес Трампа.

Але коли угорський прем’єр намагається переглянути внутрішнє законодавство і правила Євросоюзу на свою користь, то Дональд Трамп підриває захист суверенітету країн НАТО та продовжує демонструвати свій перегляд американських цінностей. І хто знає, чи не буде наступним візитером до його будинку у Флориді ще хтось з одіозних світових політиків, на кшталт прем’єра Словаччини Роберта Фіцо. Щоб таким чином експрезидент Америки міг продемонструвати своє повернення у велику політику.

Своїм візитом до просто громадянина США Дональда Трампа, який сьогодні не є офіційною особою, Віктор Орбан показав, що він безапеляційно втручається в американську внутрішню політику в рік президентських виборів. Угорський прем’єр поводив себе там так, немов він здійснив якийсь державний візит не до Мар-а-Лаго, а до філії Білого дому.

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І якщо все продовжуватиметься в подібному руслі, то пройде ще трохи часу й Дональд Трамп проводитиме у своєму флоридському маєтку брифінги з національної безпеки. А поки що він діє так, нібито він очолює уряд у вигнанні і тому його поведінка всіма мусить сприйматися, як цілком нормальне політичне дійство.

За іронією долі Дональд Трамп використовує ту саму демократію, яку він так ненавидить, у своїх інтересах, і за допомогою свободи слова та судових апеляцій, ставить Америку перед важким вибором, який за неправильного його вирішення, здатен привести нашу цивілізацію до катастрофи. Друга світова війна була лише покоління тому, і Трамп робить всім попередження, якщо ти не вчишся на уроках історії, то обов’язково їх повториш.