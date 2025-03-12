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Стармер і Макрон прокоментували переговори України та США

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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Стармер і Макрон прокоментували переговори України та США
Макрон та Стармер процитували Рубіо, заявивши, що «м’яч на стороні Москви»
фото: Слово і діло

Кір Стармер заявив, що РФ повинна погодитися на припинення вогню та завершення бойових дій

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент Франції Емануель Макрон позитивно оцінили результати переговорів між Україною та США, що відбулися в Саудівській Аравії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ВВС та допис Макрона у соцмережі Х.

Британський прем'єр «гаряче привітав» новини з Джидди. Він назвав це важливим кроком до миру в Україні й наголосив на необхідності подальших зусиль для досягнення тривалого та надійного мирного врегулювання.

Стармер також повторив вислів, який раніше використав держсекретар США Марко Рубіо: «Тепер м’яч на стороні Росії». За його словами, РФ повинна погодитися на припинення вогню та завершення бойових дій. Він підкреслив, що Велика Британія готова сприяти завершенню війни на справедливих умовах, щоб Україна могла зберегти свою свободу.

Президент Франції підтримав аналогічну позицію, процитувавши слова Рубіо. Він висловив задоволення прогресом, досягнутим під час переговорів у Джидді, зокрема щодо можливої 30-денної паузи у бойових діях.

Макрон наголосив, що відповідальність за подальший розвиток ситуації лежить на Росії. Він також запевнив, що Франція та її партнери залишаються відданими встановленню стійкого миру, який передбачатиме надійні гарантії безпеки для України.

Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо після переговорів з українською делегацією у Саудівській Аравії заявив, що «Київ поділяє бачення миру Трампа, м’яч тепер на боці Москви». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNBC.

Рубіо наголосив, що Україна зробила «позитивний крок» до встановлення миру, і він сподівається, що Росія відповість взаємністю. Зокрема, він зазначив, що у Джидді обговорювалися довгострокові гарантії безпеки для України.

Також держсекретар США наголосив, що Вашингтон передасть Москві «кількома каналами» пропозиції про припинення вогню в Україні. Також Америка, за його словами, розраховує що Росія погодиться на 30-денне перемир’я.

Теги: Кір Стармер Марко Рубіо Вашингтон президент Україна Велика Британія Франція міністр росія

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