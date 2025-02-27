БФ «Українська сила» долучився до збору ветерана Віталія Біляка на потреби Сил оборони

«Українська сила» – це благодійний фонд, створений у 2023 році для підтримки захисників нашої країни

На фронт передали техніку для розвідки та десантників

Благодійний фонд «Українська сила» разом з іншими благодійниками долучився до збору на потреби Сил оборони, який започаткував голова асоціації ветеранів Пустомитівщини (Львівська область) Віталій Біляк. Завдяки ініціативі військовослужбовця вдалося закупити та передати підрозділам розвідки та ДШВ техніки на суму понад 2 млн грн, а саме три квадроцикли для евакуації, три РЕБ-системи та три позашляховики.

«Дякую вам за те, що ми разом це зробили і разом це передаємо. Ця техніка не лише допомагатиме у виконанні бойових завдань, а й збереже не одне життя наших захисників», – звернувся до благодійників Віталій Біляк під час урочистої церемонії передачі техніки на Площі Ринок у Львові.

До слова, техніку та обладнання закупили для потреб підрозділів ББС Оріон 150 бригади ЗСУ, групи Тимура Батальйону «Братство» ГУР, 18 Словʼянської Бригади НГУ БСП Донбас, 82 Десантно-Штурмової Бригади, 40 Бригади Морської піхоти та 53 ОСБ.

Благодійний фонд «Українська сила» нині перебуває у процесі виконання іншого запиту ветерана для потреб одного з підрозділів Сил оборони.

Зауважимо, що Віталій Біляк є випускником Національного університету «Львівська політехніка». Він був учасником АТО з 2015 по 2017 рік.

З початком повномасштабного вторгнення Віталій Біляк доєднався до добровольчого підрозділу «Братство» ГУР, у складі якого брав безпосередню участь у звільненні Київщини та Чернігівщини, був командиром роти. Далі він долучився до 18 Словʼянської бригади НГУ як командир штурмової групи, де перебував на посаді інструктора з тактики.

Брав участь у боях у Бахмутському районі, під Горлівкою (Майорське), Серебрянському лісі, де у 2023 році підірвався на протитанковій міні та у результаті отриманих поранень втратив кінцівку. Нині Віталій Біляк є головою асоціації ветеранів Пустомитівщини (Львівська область).

«Українська сила» – це благодійний фонд, створений Степаном Ярмусом, Ярославом Майбородою та Василем Костюком у 2023 році для підтримки захисників нашої країни. Директор БФ «Українська сила» – Іван Діткун. Основними партнерами Фонду є компанії «ЯроСад» та «Solяra».