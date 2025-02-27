Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

БФ «Українська сила» долучився до збору ветерана Віталія Біляка на потреби Сил оборони

Волонтерська ініціатива
Дарія Демяник
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
БФ «Українська сила» долучився до збору ветерана Віталія Біляка на потреби Сил оборони
«Українська сила» – це благодійний фонд, створений у 2023 році для підтримки захисників нашої країни
фото: Vitaliy Bilyak/Facebook

На фронт передали техніку для розвідки та десантників

Благодійний фонд «Українська сила» разом з іншими благодійниками долучився до збору на потреби Сил оборони, який започаткував голова асоціації ветеранів Пустомитівщини (Львівська область) Віталій Біляк. Завдяки ініціативі військовослужбовця вдалося закупити та передати підрозділам розвідки та ДШВ техніки на суму понад 2 млн грн, а саме три квадроцикли для евакуації, три РЕБ-системи та три позашляховики

«Дякую вам за те, що ми разом це зробили і разом це передаємо. Ця техніка не лише допомагатиме у виконанні бойових завдань, а й збереже не одне життя наших захисників», – звернувся до благодійників Віталій Біляк під час урочистої церемонії передачі техніки на Площі Ринок у Львові.  

До слова, техніку та обладнання закупили для потреб підрозділів ББС Оріон 150 бригади ЗСУ, групи Тимура Батальйону «Братство» ГУР, 18 Словʼянської Бригади НГУ БСП Донбас, 82 Десантно-Штурмової Бригади, 40 Бригади Морської піхоти та 53 ОСБ.

Благодійний фонд «Українська сила» нині перебуває у процесі виконання іншого запиту ветерана для потреб одного з підрозділів Сил оборони. 

БФ «Українська сила» долучився до збору ветерана Віталія Біляка на потреби Сил оборони фото 1

Зауважимо, що Віталій Біляк є випускником Національного університету «Львівська політехніка». Він був учасником АТО з 2015 по 2017 рік.

З початком повномасштабного вторгнення Віталій Біляк доєднався до добровольчого підрозділу «Братство» ГУР, у складі якого брав безпосередню участь у звільненні Київщини та Чернігівщини, був командиром роти. Далі він долучився до 18 Словʼянської бригади НГУ як командир штурмової групи, де перебував на посаді інструктора з тактики.

Брав участь у боях у Бахмутському районі, під Горлівкою (Майорське), Серебрянському лісі, де у 2023 році підірвався на протитанковій міні та у результаті отриманих поранень втратив кінцівку. Нині Віталій Біляк є головою асоціації ветеранів Пустомитівщини (Львівська область). 

«Українська сила» – це благодійний фонд, створений Степаном Ярмусом, Ярославом Майбородою та Василем Костюком у 2023 році для підтримки захисників нашої країни. Директор БФ «Українська сила» – Іван Діткун. Основними партнерами Фонду є компанії «ЯроСад» та «Solяra».

Читайте також:

Теги: Донбас позашляховики Україна війна фронт озброєння волонтер

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Весь Всесвіт може бути проти нас. Але це тільки розпалює нашу лють
Лютий – місяць, який завжди показував світу, хто ми є. Але світ не розумів цього
21 лютого, 15:18
Хмельницька АЕС
Добудова Хмельницької АЕС. Чи потрібен українцям цей проєкт?
9 лютого, 16:20
Ультраправий політик Калін Джеорджеску, який хоче стати президентом Румунії, назвав Україну «вигаданою державою», поділ якої «неодмінно відбудеться»
Кандидат у президенти Румунії вирішив «поділити» Україну: реакція МЗС
30 сiчня, 16:21
Маск підтримав закриття «Радіо Свобода»
Маск закликав закрити два відомих медіа, філіали яких є і в Україні
9 лютого, 18:57
Президент США Дональд Трамп виступає перед журналістами у маєтку Мар-а-Лаго
«Це був би гарний жест»: Трамп про розміщення європейських миротворців в Україні
19 лютого, 00:13
Переговори між США та Росією, зустріч Зеленського з Ердоганом. Головне за 18 лютого
Переговори між США та Росією, зустріч Зеленського з Ердоганом. Головне за 18 лютого
18 лютого, 21:08
За три роки війни Росія спалила близько половини своїх величезних запасів танків і бронетехніки
Просування росіян в Україні сповільнилося – WSJ
16 лютого, 16:11
Експерт підкреслює, що необхідно переосмислити підхід до регулювання ринку, оскільки старі методи не здатні ефективно підготувати країну до наступного опалювального сезону
Україні загрожує газовий дефіцит. Експерт пояснив причини
21 лютого, 15:47
Стефанчук наголосив, що Київ очікує від Вашингтона чітких гарантій безпеки
Угода про корисні копалини: Стефанчук зробив важливу заяву
22 лютого, 16:39

Події в Україні

БФ «Українська сила» долучився до збору ветерана Віталія Біляка на потреби Сил оборони
БФ «Українська сила» долучився до збору ветерана Віталія Біляка на потреби Сил оборони
На Україну суне «брудна хмара»? Укргідрометцентр зробив заяву
На Україну суне «брудна хмара»? Укргідрометцентр зробив заяву
Уряд змінив правила перетину кордону для деяких чоловіків
Уряд змінив правила перетину кордону для деяких чоловіків
Суддю ліквідованого Окружного адмінсуду Літвінову звільнено
Суддю ліквідованого Окружного адмінсуду Літвінову звільнено
Окупанти сповільнилися на більшості ділянках фронту: Сирський назвав причину
Окупанти сповільнилися на більшості ділянках фронту: Сирський назвав причину
Правоохоронці ідентифікували причетних до обстрілу Харкова у лютому 2022-го
Правоохоронці ідентифікували причетних до обстрілу Харкова у лютому 2022-го

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
175K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 лютого: ситуація на фронті
61K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 лютого 2025
13K
Запізнилися – вибачте! Театр Франка запроваджує нові правила для глядачів
12K
Доктор геологічних наук назвав рідкісний метал, який мав би зацікавити американців в Україні
12K
Доктор геологічних наук пояснив, чому Трампу не треба розраховувати на український літій
8218
Кротевич залишає «Азов». Стало відомо, чим він займатиметься

Новини

Кав'ярні Торонто висловили протест Трампу, змінивши назву популярного напою
Сьогодні, 13:15
27 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Схвалення угоди між Україною і США про копалини, звільнення Гнатова. Головне за 26 лютого
Вчора, 21:06
Збито понад сотню безпілотників, що атакували Україну – Повітряні Сили
Вчора, 09:14
26 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Буданов спрогнозував, що буде у разі повного захоплення України
25 лютого, 06:42

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua