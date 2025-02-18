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Популярні медичні препарати можуть зникнути з України: перелік та причина

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Популярні медичні препарати можуть зникнути з України: перелік та причина
Політолог назвав перелік препаратів, які можуть зникнути з продажу
фото з відкритих джерел

Закон обмежує націнку дистриб’ютора та представництва до 8%, що робить роботу іноземних компаній економічно не вигідною

В Україні можуть зникнути популярні медичні препарати, які є у аптечці ледь не у кожної української родини. Йдеться про «Фервекс», «Дипрелиф», «Фортеза», «Проспан», «Нимесил», «Дексалгин» та багато інших. Про це повідомляє директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.

Верховна Рада ухвалила закон №11493 щодо регулювання фармацевтичного ринку, який мав би знизити ціни на ліки. Однак, Кулик стверджує, що замість реальної доступності ліків в Україні буде дефіцит життєво необхідних препаратів і ще більш висока вартість лікування. 

«Головна загроза нового закону – суттєве скорочення асортименту ліків в українських аптеках. Особливо це стосується імпортних препаратів. Чому? Закон обмежує націнку дистриб’ютора та представництва до 8%, що робить роботу іноземних компаній економічно не вигідною. Це призведе до того, що такі компанії, як Delta Medical, Berlin-Chemie, Heel, змушені будуть залишити український ринок, з аптек зникнуть препарати, у тому числі й для хронічно хворих», – пише він.

Кулик посилаючись на слова фармацевтів каже, що не буде й таких відомих лікарських засобів, які є чи не в кожній аптечці українців. Наприклад, зникнуть усім відоміФервекс», «Дипрелиф», «Фортеза», «Проспан», «Нимесил», «Дексалгин» та багато інших.

Це передуватиме тому, що міжнародні виробники, які все ж зможуть залишитися на ринку України, піднімуть ціни на свої препарати на 40-50%.

«Причина в тому, що фармкомпанії працюють за єдиними глобальними стандартами ціноутворення. Якщо в одній країні ціна падає, то вони повинні переглянути вартість у всіх інших державах», – підкреслив політолог.

За його словами, підвищення цін призведе до того, що багато препаратів просто перестануть купувати, а іноземні виробники, яких і без того залишиться в рази менше на українському ринку, вирішать зовсім припинити їх постачання в Україну. 

Нагадаємо, Зеленський повідомив, що ціни на деякі ліки знизяться на 30%. За його словами, рішення щодо цін на ліки – це те, що так потрібно громадянам України. Напередодні він заявляв, що вважає ціни на ліки в Україні «абсолютно неадекватними».

Також повідомлялося, що Кабінет міністрів модернізував, а також розширив програму «Доступні ліки». Програма включатиме нові ліки – до списку додано ще 30 нових речовин, серед яких препарати для ревматологічних, неврологічних, очних та ендокринологічних хвороб. Крім того, програма також поширюватиметься й на дітей. Додані ліки у формі капель й мазей.

Як відомо, у 2025 році аптеки в Україні знову підлягатимуть плановим перевіркам Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками. Аптеки, які працюють у лікарнях, зобовʼязані брати участь у програмі «Доступні ліки» та забезпечувати наявність медикаментів, вартість яких повністю або частково відшкодовується державою.

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Теги: ринок Україна медичні препарати підвищення цін

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