Депутат пояснив, коли в Україні запрацюють спеціалізовані окружні адмінсуди

Глава держави повинен подати законопроєкт про утворення судів

Верховній Раді необхідно ухвалити додаткові закони для повноцінного запуску Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду. Про це йдеться у публікації «Главкома» «Три голови замість однієї. Що виросло на місці одіозного «суду Вовка»?».

Народний депутат від «Слуги народу» і член парламентського комітету з питань правової політики Ігор Фріс розповів «Главкому», що законопроєктом №12368-1, прийнятого парламентом 26 лютого, сформовано базу для створення двох спеціалізованих судів. Зокрема, йдеться про критерії якісного та кількісного добору складу суддів.

Що стосується самого запуску нових судів, зауважив депутат, то, відповідно до Конституції та закону про судоустрій та статус суддів, має бути окремий законопроєкт, який подає президент до Верховної Ради. Такого проєкту закону наразі немає.

Ігор Фріс наголосив, що остаточна редакція законопроєкту №12368-1 авторства нардепа Сергія Власенка – це симбіоз «гарних рис, узятих із раніше проваленого урядового законопроєкту та свіжих комітетських правок».

«Ухвалений закон зберіг ідею Сергія Власенка – створення двох спеціалізованих адміністративних судів (перша та апеляційна інстанції). З боку уряду залишили утворення Експертної ради (до її складу ввійдуть по троє представників від Ради суддів України та міжнародних організацій), яка разом із Вищою кваліфікаційною комісією суддів обиратиме нових служителів Феміди. Від себе комітет Верховної Ради з питань правової політики вніс важливу правку, зменшивши з шести до трьох років повноваження Експертної ради. На думку комітету, трьох років буде достатньо для формування суддівського корпусу у цих двох інстанціях», – сказав обранець.

Як повідомляв «Главком», 234 народних обранця проголосували в цілому за законопроєкт №12368-1, який передбачає створення двох судів: Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду (він буде суд апеляційної інстанції, що переглядає судові рішення Спеціалізованого окружного адміністративного суду).