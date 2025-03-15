Стармер проведе зустріч «коаліції охочих» для посилення тиску на Путіна

Кейр Стармер попередив, що Володимиру Путіну не можна дозволяти «грати в ігри» з можливістю припинення вогню в Україні

У суботу прем’єр-міністр Великої Британії Кейр Стармер проведе зустріч «коаліції охочих», групи країн, які погодилися допомогти зберегти мир в Україні. Про це пише «Главком» з посиланням The Guardian.

Стармер намагатиметься посилити тиск на президента Росії, щоб він «нарешті сів за стіл переговорів» і «зупинив варварські напади на Україну» після того, як цього тижня Київ погодився на негайне 30-денне припинення вогню.

Очікується, що європейські країни, Комісія ЄС, НАТО, Канада, Україна, Австралія та Нова Зеландія візьмуть участь у віртуальній зустрічі та нададуть оновлену інформацію про допомогу, яку вони можуть надати для забезпечення виконання мирної угоди.

Така зустріч запланована після того, як Путін похвалив Дональда Трампа за те, що він «зробив усе» для покращення відносин між Москвою та Вашингтоном, після того, як Трамп сказав, що США мали «дуже хороші та продуктивні дискусії» з Путіним останніми днями. Путін на нараді глав служби безпеки сказав, що на порядку денному зараз стоїть поліпшення відносин зі США.

«Ми знаємо, що нова адміністрація на чолі з президентом Трампом робить усе, щоб відновити хоча б щось із того, що було в основному зруйновано попередньою адміністрацією США», – сказав російський диктатор.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що не можна дозволити президенту РФ Володимиру Путіну «грати в ігри» з можливістю припинення вогню в Україні.

«Ми не можемо дозволити президенту Путіну грати в ігри з угодою президента Трампа», – сказав Стармер перед самітом.

Як зазначає видання, на Даунінг-стріт відмовилися пояснити, яких саме цілей прем'єр-міністр сподівався досягти під час суботньої зустрічі, заявивши, що це «ситуація, що швидко змінюється» з великою кількістю країн.

Офіційні особи Великобританії очікували, що зможуть заздалегідь оприлюднити повний список учасників, але, схоже, їм завадила це зробити через складність швидкої організації такого великого заходу. Були повідомлення, що прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні може не відвідати зустріч через побоювання щодо англо-французьких планів спробувати гарантувати довгострокову мирну угоду.

Очікується, що Стармер викладе зібраним лідерам деталі плану, розробленого ним і президентом Франції Еммануелем Макроном після катастрофічної зустрічі Володимира Зеленського в Білому домі з Трампом два тижні тому. За даними Даунінг-стріт, Стармер і Макрон розмовляли тет-а-тет у п'ятницю ввечері напередодні саміту.

Нагадаємо, питання довгострокової безпеки України можна буде вирішувати лише після досягнення сторонами домовленостей про припинення вогню. У відповідь на запитання про можливий формат надійних безпекових домовленостей, які дозволять Україні ефективно стримувати потенційну нову агресію Росії, Рубіо відповів, що це має бути визначено на переговорах.

Те, що Путін навряд прямо зараз готовий прийняти завершення війни на компромісних умовах було цілком очевидно навіть для адміністрації Трампа хоча б тому, що ми бачили увесь той шалений і божевільний тиск на Україну від Трампа і Ко і до Овального кабінету, і після.