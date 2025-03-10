Стармер ще раз збере світових лідерів на зустріч щодо підтримки України: названо дату

У зустрічі братимуть участь лідери країн НАТО, готові долучити свої військові сили до «коаліції охочих»

Прем'єр Великої Британії Кір Стармер у суботу, 15 березня, збере онлайн-зустріч світових лідерів для обговорення підтримки України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Очікується, що ця зустріч стане продовженням саміту в Лондоні, який відбувся 2 березня, де Стармер оголосив про формування «коаліції охочих» для підтримки України.

«Ви можете очікувати, що прем'єр-міністр проведе другу зустріч лідерів «коаліції охочих», яка буде продовженням його саміту в Ланкастер-хаусі», – заявив речник очільника британського уряду Дейв Парес.

За інформацією Bloomberg, у зустрічі братимуть участь лідери країн НАТО, готові долучити свої військові сили до «коаліції охочих». Проте, які саме країни братимуть участь, не розкривається.

Нагадаємо, у Лондоні відбувся саміт щодо питань війни в Україні. Приблизно дві години тривала дискусія європейських політиків. Участь у саміті також взяв президент України Володимир Зеленський.

«Главком» зібрав головні заяви європейських лідерів за підсумками саміту щодо України у Лондоні.

У Лондоні на саміт, присвячений Україні, зібралися 18 глав держав і урядів та керівники міжнародних інституцій. На важливому саміті з питань війни в Україні та безпеки були присутні лідери Британії, Франції, Німеччини, Італії, Іспанії, Данії, Нідерландів, Норвегії, Фінляндії, Швеції, Польщі, Чехії, Румунії, Туреччини та інші.

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