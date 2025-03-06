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Топ-20 найбільших мереж ломбардів: хто ними володіє

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Топ-20 найбільших мереж ломбардів: хто ними володіє
На дев'ятій сходинці серед найбільших ломбардів за доходом опинився ПТ «Ломбард Парус»
фото: lombardparus.ua

Кількість ломбардів в Україні за останні п'ять років зменшилась

За даними огляду небанківського фінансового сектору НБУ, кількість ломбардів в Україні за останні п'ять років зменшилась майже втричі – з 302 компаній у 2020 році до 108 станом на лютий 2025 року. Водночас розмір їхніх активів майже не змінився: у листопаді 2024 року вони становили 3,98 млрд грн проти 3,85 млрд грн у 2020 році. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на YouControl.

Лідерами ринку за доходами за підсумками дев’яти місяців 2024 року стали ломбарди, що працюють під брендами «Скарбниця», «Ломбард Перший», «Капітал» і «Благо». Останній бренд представлений ПТ «Ломбард донкредит ТОВ «Інтер-ріелті» І Компанія», бенефіціаром якого є Родіон Бутко – ключова особа Фінансово-промислової групи Bredley Holding. За даними ЄДР, він має громадянство Італії та зареєстрований у Мілані. Водночас, хоча компанія офіційно не має діючих філій, за даними КІС НБУ, її відокремлені підрозділи все ж працюють.

Топ-20 найбільших мереж ломбардів: хто ними володіє фото 1

Серед найбільших ломбардів за доходом – ПТ «Ломбард парус» ТОВ «Глобал франчайзінг» І Компанія», що посіло дев'яте місце, заробивши понад 132 млн грн. Компанія має 102 філії, а її бенефіціарами є Олексій та Роман Помінчук. У двадцятку найбільших ломбардів увійшло і ПТ «Ломбард парус плюс» ТОВ «Панорама.А» І Компанія» із доходом у 36,5 млн грн. Його бенефіціарами є Дар’я Удод та Владислав Данилюк.

Значні доходи також отримали:

  • ПТ «ПП «Ера-дон» І Компанія «Ваш ломбард» – 113 млн грн за дев’ять місяців 2024 року. Ломбард працює під брендом «Центральний», а його власниками є подружжя Андрій Лисенко та Олена Кулікова. Крім того, вони є бенефіціарами ПТ «ПП «Гарант-лекс» І Компанія «Перший міський ломбард», що також має ліцензію на діяльність ломбарду.
  • ПТ «Ев.Ро.Ломбард «Ев.Ро.Фінанси ЛТД І Компанія» – 78,2 млн грн доходу за дев’ять місяців. Компанія має 132 філії та належить британським Belief Business Ltd і Ev.Ro.Finans Ltd, а її бенефіціаркою є Поліна Розман.

Цікаво, що до 2022 року бенефіціаром «Ев.Ро.Ломбард» був Євген Аронович Розман. За даними YouControl, людина з таким ім’ям і частковим збігом дати народження перебуває у розшуку МВС за шахрайство.

До слова, Національний банк України запровадив обмеження для банків та ломбардів брати під заставу товари, які застосовують у військових цілях. Зокрема, йдеться про безпілотники, тепловізори та прилади нічного бачення.

Теги: гроші українці Україна ломбард

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