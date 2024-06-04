НАТО готує пакет безпекової допомоги для України перед самітом у Вашингтоні

Близько 32 країн уклали ряд двосторонніх угод про підтримку України до саміту НАТО

Під час щорічного саміту Альянсу у Вашингтоні НАТО планує передати Україні пакет безпекової допомоги. Про це повідомляє Defense News.

За словами посла США в НАТО Джуліанни Сміт, на додаток до оголошення про пакет допомоги, близько 32 країн уклали ряд двосторонніх угод про підтримку України до саміту, з яких 13 вже завершені.

«Члени Альянсу запропонують цілий пакет досягнень, які слугуватимуть мостом до їхнього членства в Альянсі. Частиною цього пакету буде мова, якою ми опишемо прагнення України до членства в самій декларації», – заявила вона.

За словами посла, частково це буде інституціоналізація певної двосторонньої підтримки, яка зараз надається Україні, і передача її під командування НАТО.

«Частково це буде робота над визначенням нових ресурсів для наших друзів в Україні і забезпеченням того, що ми надішлемо сигнал Москві, що альянс НАТО нікуди не дінеться», – зазначила вона.

Нагадаємо, у липні у США відбудеться саміт НАТО, під час якого союзники зроблять чіткі кроки, щоб наблизити вступ України в Альянс.

Раніше речник Держдепартаменту США Метью Міллер заявив, що Україна може приєднатися до НАТО лише після завершення війни, яку розв’язала Росія.

Як зазначив в інтерв’ю «Главкому» віцепрезидент Інституту миру США, експосол США в Україні та колишній тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор, Україна зможе приєднатися до Північноатлантичного альянсу лише після того, як російські війська залишать її територію.