Суд над Трампом розпочнеться у розпал передвиборчої кампанії

Трамп хотів, щоб його судили після того, як у листопаді 2024-го відбудуться президентські вибори

Початок судового процесу у справі колишнього президента США Дональда Трампа про неприпустиме поводження із секретними документами призначено на 20 травня наступного року. Таке рішення ухвалила суддя Ейлін Кеннон із Форт-Пірса, штат Флорида. Передбачається, що процес триватиме два тижні.

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Сам Трамп хотів, щоб його судили після того, як у листопаді 2024-го відбудуться президентські вибори, щоб знизити політичний тиск. Тепер же початок судового процесу призначений на розпал передвиборчої кампанії.

Мін'юст США стверджує, що колишній президент двічі показував секретні документи людям без належного допуску, зокрема письменнику та двом своїм співробітникам. Загалом Трампу пред'явлено 37 звинувачень у незаконному зберіганні секретних документів та перешкоджанні зусиллям уряду щодо їх повернення. Він послідовно заперечує провину.

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Як повідомляє агентство Reuters, адвокати Трампа намагалися не допустити призначення дати, наполягаючи, що судовий процес має відбуватися вже після президентських виборів.

Минулого вівторка Дональд Трамп заявив, що чекає на арешт у справі про події 6 січня 2021 року, коли його прихильники штурмували Капітолій. Трампу, як він повідомив, належить постати перед розширеною колегією присяжних, або так званим великим журі, що, як він зазначає, «майже завжди означає арешт та звинувачення».

Крім цього, у суді Нью-Йорка розглядається справа стосовно Трампа про фальсифікацію бухгалтерської звітності про виплату порноактрисі Стормі Деніелс. Звинувачення вважає, що у 2016 році перед президентськими виборами Трамп заплатив їй за мовчання про зв'язок з ним.

До слова, раніше Трамп розповів, як за один день змусить Зеленського й Путіна укласти мир.