Трамп пригрозив Європі за допомогу Україні

Політик розкритикував адміністрацію Байдена, що він не вимагає від Європи відшкодування

Колишній президент США Дональд Трамп, який знову вирішив брати участь у виборах президента, заявив, що вимагатиме від Європи компенсувати запаси зброї, яку США використовував для підтримки України у війні проти РФ. Про це Трамп сказав у своєму передвиборчому ролику.

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Експрезидент США знову звинуватив нинішнього американського лідера в тому, що він нібито тягне країну в Третю світову війну.

«Менш ніж три роки тому я повністю відновив збройні сили Сполучених Штатів і вивів Америку на таку сильну глобальну позицію. 29 місяців по тому арсенали порожні, запаси виснажені, казначейство виснажене, ряди військових порожніють, наша країна повністю принижена, і ми маємо корумпованого, скомпрометованого президента, шахрая Джо Байдена, який тягне нас у Третю світову війну», – сказав Трамп.

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Крім того, політик звинуватив європейських союзників в занадто маленькому обсязі військової допомоги Україні та розкритикував адміністрацію Байдена, що він не вимагає від Європи відшкодування. «Я попрошу Європу відшкодувати нам витрати на відновлення запасів озброєнь, відправлених в Україну. Вони повинні робити це вже зараз, але Джо Байден занадто слабкий, його не поважають, і він навіть не може просити про це», – вказав американський політик.

Також він піддав критиці рішення передати на потреби ЗСУ касетні боєприпаси, заявивши, що Байден тягне США «до Третьої світової війни». «Коли я повернуся у Білий дім, в перший же день ми повернемося до міжнародної політики, яка ставить інтереси Америки на перше місце. Головний інтерес Америки в Східній Європі – мир та стабільність. Ми хочемо, щоб люди перестали вмирати», – підсумував Трамп.

Раніше Трамп розповів, як за один день змусить Зеленського й Путіна укласти мир.