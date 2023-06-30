Україні, можливо, доведеться віддати частину своєї території Росії – Трамп

Експрезидент США вважає, що заради миру Україна може поступитися територіальною цілісністю

Колишній лідер США Дональд Трамп вважає, що Україні, можливо, доведеться віддати Росії частину своїх території, щоб зупинити війну. Про це він сказав в інтерв'ю Reuters.

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Експрезидент Сполучених Штатів не виключає, що українська влада, можливо, муситиме віддати частину територій на користь Росії, щоб зупинити повномасштабну війну, яка почалася з вторгнення російських військ в Україну 16 місяців тому.

Також Трамп вважає, що російський президент був дещо ослаблений повстанням «вагнерівців», і що США повинні використати цей момент для переговорів про мирне врегулювання між Україною та Росією.

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«Я хочу, щоб люди перестали гинути через цю безглузду війну», – заявив політик.

На його думку, найважливіша річ, яку США повинні робити зараз, – це встановлення миру, тож потрібно зібрати Росію та Україну й укласти мир».

Нагадаємо, колишній лідер США Дональд Трамп, який вже заявив про намір балотуватися у президенти, сумнівається, чи варто продовжувати надавати Україні військову допомогу.

У відповідь на цю заяву президент Володимир Зеленський застеріг Трампа, що якщо Україна зазнає поразки у війні, то країна-агресорка може напасти на державу, яка є членом НАТО, ризикуючи розв'язати світову війну через положення Альянсу про взаємну оборону.