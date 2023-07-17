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Трамп розповів, як за один день змусить Зеленського й Путіна укласти мир

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Трамп розповів, як за один день змусить Зеленського й Путіна укласти мир
Дональд Трамп
фото: Reuters

Ексочільник США переконає українського лідера словом «досить»

Колишній президент США Дональд Трамп переконаний, що в разі перемоги на виборах змусить президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна укласти мирну угоду за один день. Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу Fox News.

«Я зв'яжуся з Путіним для того, щоб укласти угоду з Зеленським. Це станеться дуже швидко. Я сказав би Зеленському: «Досить, тобі потрібно укласти угоду», – розповів політик.

Трамп зазначив, що свого часу в нього склалися гарні стосунки як із Зеленським, так і з Путіним, і що він знає обох лідерів дуже добре, особливо російського диктатора.

«Я дуже добре знаю Зеленського, і я дуже добре знаю Путіна, навіть краще. Я б сказав Путіну: «Якщо ви не укладете угоду, ми дамо їм (Україні – «Главком») дуже багато, більше, ніж у них коли-небудь було. Я укладу угоду за один день. За один день», – пообіцяв Трамп.

Нагадаємо, що на думку Трампа, Україні, можливо, доведеться віддати Росії частину своїх території, щоб зупинити війну. 

До слова, Трамп, який вже заявив про намір балотуватися у президенти, сумнівається, чи варто продовжувати надавати Україні військову допомогу. 

У відповідь на цю заяву Зеленський застеріг Трампа, що в разі поразки України країна-агресорка може напасти на державу, яка є членом НАТО, ризикуючи розв'язати світову війну через положення Альянсу про взаємну оборону. 

Теги: Дональд Трамп Володимир Зеленський путін

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