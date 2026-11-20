Президент України Володимир Зеленський відреагував на слова президента США Дональда Трампа, який назвав російського диктатора Володимира Путіна своїм другом. В інтерв’ю CNN український лідер заявив, що для України Путін є ворогом і вбивцею, передає «Главком».

«Як називати Путіна – це справа президента Трампа. Для нас він – ворог і, звичайно, вбивця. І я думаю, що для більшості людей у світі він також убивця, адже він убиває», – сказав Зеленський.

Український президент також пояснив, що дружні висловлювання на адресу очільника Кремля можуть створювати в нього відчуття безкарності та переконання, що він може продовжувати війну.

Зеленський про «друга» Трампа: «для нас путін - вбивця» «Знаєте, президент Трамп сам вирішує, як називати путіна. Але для нас він, безперечно, ворог. І, безперечно, для нас він - вбивця. І, думаю, для більшості людей у світі він - вбивця», - заявив президент Зеленський в ефірі CNN, коментуючи звернення президента США до російського колеги під час зустрічі в Китаї. Глава держави також зазначив, що путін, ймовірно, «відчуває», що може продовжувати війну. «Не знаю, чи отримав він «зелене світло» для продовження своїх дій, але він точно не зупиняється», - підкреслив український президент. — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 20, 2026 Підписуйтесь на канал «Главкома» в X

«Коли ви говорите про Путіна так, ніби він друг, звичайно, він не відчуває себе вбивцею, не відчуває достатнього тиску. Він відчуває, що може продовжувати», – наголосив Зеленський.

За словами президента України, Путін прагне повністю знищити Україну. Водночас Зеленський вважає, що Сполучені Штати залишаються найвпливовішим посередником, який може допомогти Києву та Москві домовитися про припинення війни.

Він зазначив, що російський лідер готовий дослухатися до США та Китаю, однак наразі не бачить готовності Пекіна долучатися до цього процесу. Водночас Вашингтон, на думку Зеленського, має значні важелі впливу на Путіна.

Варто нагадати, що президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін провели двосторонню зустріч на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у китайському Шеньчжені 19 листопада. Під час спілкування американський лідер назвав очільника Кремля своїм другом та заявив, що розраховує на позитивні результати переговорів.

На оприлюднених кадрах чути, як Трамп, відповідаючи на запитання про Путіна, називає російського диктатора своїм другом. «Хто це? Це мій друг!» – сказав американський президент.