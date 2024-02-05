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Саакашвілі одужує – грузинський омбудсмен

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Саакашвілі одужує – грузинський омбудсмен
За словами омбудсмена, стан здоров'я ув’язненого Саакашвілі покращується
фото з відкритих джерел

Нещодавно група спеціалістів відвідала клініку «Вівамед» для оцінки стану здоров’я Михайла Саакашвілі

Консиліум лікарів при омбудсменові Грузії заявив про позитивну динаміку стану здоров'я експрезидента країни Михайла Саакашвілі. Та він все ще потребує ретельного медичного догляду. Про це йдеться у звіті, опублікованому грузинським омбудсменом.

25 січня група спеціалістів відвідала клініку «Вівамед» для оцінки стану здоров’я Михайла Саакашвілі. Згідно з висновком медичного консиліуму, стан здоров'я ув’язненого політика покращується.

«Наявна позитивна динаміка, яка виражається у збільшенні ваги. Але залишається когнітивне погіршення, м'язова гіпотрофія, нейропатія, тривожність, важка депресія», – зазначається у звіті.

На думку лікарів, нинішня позитивна динаміка пов'язана з тим, що Саакашвілі «понад 1,5 року перебуває під наглядом і лікуванням високопрофесійних лікарів у багатопрофільній клініці». Проте всі психоневрологічні патології залишаються незмінними, політик потребує ретельного медичного спостереження та психологічного втручання.

Зазначимо, колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі наразі відбуває покарання в окремій палаті у приватній клініці «Вівамед» у Тбілісі. Він залишатиметься там і надалі. Народний захисник Леван Йоселян продовжив співпрацю з групою лікарів для спостереження за ходом лікування та станом ув'язненого.

Раніше була інформація про те, що колишній глава Грузії, громадянин України Михайло Саакашвілі нібито перебуває у чудовій фізичній формі, тож незабаром він може вирушити назад до в'язниці, де продовжить відбувати покарання.

Генеральний секретар «Грузинської мрії» мер Тбілісі Каха Каладзе заявив, що експрезиденту Михайлу Саакашвілі настав час припиняти відбувати покарання у медичній клініці і повертатися до в'язниці. За його словами, у Саакашвілі нібито не було серйозних проблем зі здоров'ям, він просто сидів на дієті.

Переведення Саакашвілі у в'язницю вимагала і партія експрем'єра Георгія Гахарії «За Грузію». Представник партії заявив, що «Мрія» та «Єдиний національний рух» беруть участь у «передвиборчій виставі», а суд нібито став трибуною для політичних заяв Саакашвілі.

До слова колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі та заснована ним партія «Єдиний національний рух» оприлюднили  напередодні 20-річчя «Революції троянд», маніфест про побудову нової грузинської держави. 

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Теги: здоров'я Михайло Саакашвілі Грузія

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