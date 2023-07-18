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Суд РФ виніс вирок у справі ексочільниці російського Мінкульту Криму

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Суд РФ виніс вирок у справі ексочільниці російського Мінкульту Криму
Новосельська отримала штраф у розмірі 128 млн рублів (понад 52 млн грн)
фото з відкритих джерел

Суд засудив Новосельську до 10 років позбавлення волі у справі про отримання хабаря в особливо великому розмірі

Колишню очільницю російського Міністерства культури Криму Аріну (за документами – Віру) Новосельську Замоскворецький суд Москви засудив до 10 років позбавлення волі у справі про отримання хабаря в особливо великому розмірі, пов'язаному з вимаганням (ч. 6 ст. 290 КК РФ). Про це 18 липня повідомило російське державне пропагандистське агентство із посиланням на свого кореспондента із зали суду.

«Суд визнав винною Новосельську за ч. 6 ст. 290 КК РФ (отримання хабаря в особливо великому розмірі – «Главком») та призначив їй покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з відбуванням у колонії загального режиму», – цитує текст вироку росЗМІ.

Крім того, суд призначив Новосельській штраф у розмірі 128 млн рублів (понад 52 млн грн), позбавив звання заслуженого працівника культури РФ і заборонив обіймати посади в російських органах влади у сфері освіти терміном на 15 років.

Публічних коментарів Новосельської або її адвокатів щодо цього вироку наразі немає.

Замоскворецький суд Москви розпочав розгляд кримінальної справи стосовно Новосельської у серпні минулого року. За даними російського слідства, пише «Коммерсант», Новосельська нібито почала вимагати гроші у бенефіціара ТОВ «Меандр» Євгена Ярмоша ще восени 2017 року, до укладання з компанією «Меандр» контракту на реконструкцію Кримського державного центру дитячого театрального мистецтва у Сімферополі (колишній ляльковий театр, який до 2014 року очолювала Новосельська). При цьому, за матеріалами справи, Ярмош вважав, що виділяє гроші міністрові не просто за укладання контракту, а за загальну участь «Меандру» в Криму.

Новосельська провину не визнавала, заявляючи, що взяла у будівельника $300 тис., але у борг для своєї подруги на придбання квартири в Москві.

Раніше Крим.Реалії вже повідомляли, що, за версією адвокатів Новосельської, вона позичала кошти на «купівлю квартири для друга сім'ї». Також адвокати Новосельської просили Мосміськсуд обрати їй більш м'який запобіжний захід, ніж арешт у СІЗО, у зв'язку з тим, що вона «стояла біля витоків кримської весни» (так влада РФ називає незаконну анексію Криму – «Главком»).

18 листопада в Криму російські силовики провели слідчі заходи щодо міністра культури Криму Віри (Аріни) Новосельської. Пізніше Слідком Росії оголосив, що Новосельську затримано за хабар від ТОВ «Меандр» у розмірі 25 млн рублів за «загальне заступництво» під час будівництва Кримського державного центру дитячого театрального мистецтва на місці колишнього Театру ляльок у Сімферополі. Затриману чиновницю етапували до Москви та заарештували.

Зазначимо, Новосельська очолювала Міністерство культури Криму з лютого 2014 року. До цього працювала директором Кримського академічного театру ляльок.

Нагадаємо, спецтрибунал над російським диктатором Володимиром Путіним та причетними до війни проти України, може пройти заочно. Україна та партнери обговорюють таку можливість.

До слова, глава Російської православної церкви (РПЦ) патріарх Кирило (Володимир Гундяєв), який благословляє окупантів убивати українців, заявив, що УПЦ МП на чолі з митрополитом Онуфрієм є невіддільною частиною РПЦ.

Теги: Крим росія суд вирок

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