Путін розповів в інтервʼю, чим він цілодобово займається (відео)

Путін заявив, що буцімто постійно моніторить стан справ під час війни в Україні

Російський диктатор: «З цього починається день і цим закінчується»

Президент Росії Володимир Путін розповів, чим він цілодобово займається. Він стверджує, що приділяє першорядну увагу ходу так званої спецоперації. Його слова прозвучали у пропагандистській програмі «Москва. Кремль. Путін».

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Російський диктатор Володимир Путін заявив, нібито цілодобово тримає на контролі стан справ під час війни в Україні.

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«Першорядну увагу (війні – ред.) приділяю. З цього починається день і цим закінчується. Ще є наради, зустрічі, переговори через телефон, обговорюємо питання, пов'язані з роботою підприємств оборонно-промислового комплексу із застосуванням озброєнь, які вони виробляють», – зазначив президент Росії.

Також він додав, що нині в Росії буцімто найменший рівень безробіття та мінімальна інфляція.

До слова, прессекретар диктатора запевняє незадоволених росіян, що Путін цілодобово керує так званою спецоперацією. На питання, як відбувається інформування вночі, Пєсков відповів: «Президент такої країни, як Російська Федерація, фактично цілодобово на посту» – спецоперація пішла не за планом: Кремль змушений пояснювати бездіяльність Путіна.