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Набагато більше 100 тисяч: у США озвучили приблизні втрати російської армії

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Набагато більше 100 тисяч: у США озвучили приблизні втрати російської армії
Загарбники зазнають суттєвих втрат
фото з відкритих джерел

Американський генерал розповів про великі втрати окупантів

Росія несе величезні втрати на фронті в Україні. Про це заявив голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі під час пресконференції за підсумками восьмого засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн».

Зауважимо, що поняття «втрат», яким оперує Міллі, передбачає врахування не лише загиблих російських військових, а й поранених і, в деяких випадках, дезертирів.

Кількість жертв у війнах завжди викликає сумніви. Минулого разу, коли я говорив про втрати Росії, я виразив їх як понад 100 тисяч. Можу сказати, що зараз це набагато більше. Росія зазнає дуже серйозних втрат. Це стосується як регулярної армії, так і груп найманців, зокрема «Вагнера».

Він додав, що Україна також зазнала дуже серйозних втрат, у тому числі серед мирного населення.

Велика кількість цивільних була вбита в результаті дій Росії – росіяни б’ють по цивільній інфраструктурі. Також було завдано значних економічних збитків, зруйновано енергетичну інфраструктуру. Українські військові теж зазнали значних втрат. Це дуже-дуже кривава війна, і з обох сторін є значні втрати. Саме тому я кажу, що рано чи пізно це в певний момент завершиться за столом переговорів, аби настало завершення війни.

До слова, загальні бойові втрати противника станом на 20 січня орієнтовно склали понад 119 тис. осіб – захисники ліквідували 770 окупантів за день: Генштаб оновив втрати ворога.

Нагадаємо, нещодавно головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний уперше особисто зустрівся з генералом Марком Міллі

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Теги: втрати окупанти

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