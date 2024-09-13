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Карта бойових дій в Україні станом на 13 вересня 2024 року

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 13 вересня 2024 року
На Придніпровському напрямку шість спроб ворога взяти позиції наших воїнів зазнали невдачі
фото з відкритих джерел

На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується 48 бойових зіткнень різної інтенсивності

Російські загарбники завдали по території України ракетного удару однією ракетою Іскандер-М, 59 авіаударів (скинули 81 КАБ), також задіяли 751 дрон-камікадзе. Разом з тим, ворог здійснив 3391 обстріл по позиціях наших військ та населених пунктах.

Карта бойових дій в Україні станом на 13 вересня 2024 року фото 1
фото: understandingwar.org

Новини війни в Україні

З початку доби на цей час зафіксовано 122 бойових зіткнення. Українські воїни продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдають йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту і в тилу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найактивніші бої тривають на Покровському та Курахівському напрямках.

На Харківському напрямку

Окупанти впродовж дня тричі безуспішно атакували у районі Вовчанська.

Карта бойових дій в Україні станом на 13 вересня 2024 року фото 2
скриншот: deepstatemap.live

На Куп’янському напрямку

Вісім разів ворог штурмував позиції українських військових на Куп’янському напрямку, у районах Синьківки, Колісниківки та Лозової. Поблизу Стельмахівки ще триває бій.

Карта бойових дій в Україні станом на 13 вересня 2024 року фото 3
скриншот: deepstatemap.live

На Лиманському напрямку

Російські загарбники 6 разів намагалися просунутися у районах Невського та Дружелюбівки. Захисники України стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат.

Карта бойових дій в Україні станом на 13 вересня 2024 року фото 4
скриншот: deepstatemap.live

На Сіверському напрямку

Противник здійснив 5 атак. Основні зусилля концентрував в районі Верхньокам’янського. Два боєзіткнення тут ще продовжуються.

Карта бойових дій в Україні станом на 13 вересня 2024 року фото 5
скриншот: deepstatemap.live

На Краматорському напрямку

Окупанти намагалися вклинитися в нашу оборону в районі Часового Яру та населеного пункту Ступочки. Ситуація під контролем українських військових.

Карта бойових дій в Україні станом на 13 вересня 2024 року фото 6
скриншот: deepstatemap.live

На Торецькому напрямку

Агресори п’ять разів атакували за підтримки авіації поблизу Торецька, Неліпівки та в районі Нью-йорка. Наразі ще два боєзіткнення тривають.

Карта бойових дій в Україні станом на 13 вересня 2024 року фото 7
скриншот: deepstatemap.live

На Покровському напрямку

Зберігається висока інтенсивність бойових дій. Кількість боєзіткнень зросла до 32. Загарбники продовжують натиск на наші позиції поблизу Воздвиженки, Новоолександрівки, Зеленого Поля, Новотроїцького, Гродівки, Новогродівки, Селідового та Михайлівки. Нашими захисниками на цей час відбито 28 атак. Основні зусилля сьогодні ворог прикладав у районі Гродівки та Новогродівки, де відбулось близько 50 відсотків від усіх сутичок.

Попередні втрати агресора склали 377 окупантів вбитими та пораненими. Також знищено один танк, дві бойові броньовані машини, три артилерійські системи, 10 автомобілів, водночас пошкоджено ще три танки та чотири артилерійські системи.

Карта бойових дій в Україні станом на 13 вересня 2024 року фото 8
скриншот: deepstatemap.live

На Курахівському напрямку

На цей час доби нараховується 48 бойових зіткнень різної інтенсивності. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Костянтинівка та Георгіївки, де відбулося близько 75 відсотків усіх боїв. Окрім того ворог атакував у бік Українського, Олександрополя та Желанного Першого.

Попередні втрати ворога на цьому напрямку склали 105 окупантів вбитими та пораненими. Знищено два танки, 11 бойових броньованих машин, та два автомобілі, також пошкоджено ще один танк та 11 БМП.

Карта бойових дій в Україні станом на 13 вересня 2024 року фото 9
скриншот: deepstatemap.live

На Времівському напрямку

За сьогодні агресор за підтримки авіації п’ять разів штурмував передній край нашої оборони в районах Водяного та Золотої Ниви. Українські воїни зупинили три ворожі штурми, ще два бої продовжуються.

Карта бойових дій в Україні станом на 13 вересня 2024 року фото 10
скриншот: deepstatemap.live

На Придніпровському напрямку

Шість спроб ворога взяти позиції наших воїнів зазнали невдачі.

Карта бойових дій в Україні станом на 13 вересня 2024 року фото 11
скриншот: deepstatemap.live

Сили оборони стримують натиск російських окупантів. Окремо варто відзначити воїнів 46-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗСУ та 35-ї окремої бригади морської піхоти ім. контр-адмірала Михайла Остроградського, які мужньо тримають позиції, вміло відбивають ворожі атаки, завдаючи загарбникам відчутних втрат.

Нагадаємо, триває 933-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Костянтинівка окупанти війна Генштаб обстріл машини танки втрати ворог

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Події в Україні

Карта бойових дій в Україні станом на 13 вересня 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 13 вересня 2024 року
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