Головна Техно Девайси
search button user button menu button

«Великий Бандерик». Міноборони показало новий український дрон

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
«Великий Бандерик». Міноборони показало новий український дрон
Безпілотник допущений до експлуатації у квітні цього року
фото: міноборони України

Безпілотник здатен витримувати навантаження до 31,5 кг та готовий до різноманітних завдань

Військові успішно застосовують на фронті безпілотник «Великий Бандерик» українського виробництва. Про це повідомило міністерство оборони України.

Як зазначають у Міноборони, дрон має кілька основних переваг, які роблять його втіленням передових ідей.

Зокрема, «Великий Бандерик» оснащено 8 потужними моторами, які забезпечують надійну роботу. Крім того, він здатен витримувати навантаження до 31,5 кг та готовий до різноманітних завдань.

Також мультифункціональна система скидування забезпечує точну доставку різних типів боєприпасів, а за віддалене керування з будь-якої точки світу відповідає універсальна наземна станція.

Український дрон «Великий Бандерик»
Український дрон «Великий Бандерик»
фото: міноборони України

«Вітчизняний октокоптер під час РЕБ-випробувань показав чудовий результат: успішно функціонував попри сніг, шквальний вітер та роботу усього РЕБ-обладнання, що було на полігоні», – зазначили в міністерстві оборони.

Зазначимо, що безпілотник допущений до експлуатації у квітні цього року.

Нагадаємо, що ЗСУ перетворили радянські ракети на найпотужнішу зброю України. Українцям вдалося значно модернізувати ракету С-200 і тепер її дуже складно збити.

Теги: Україна безпілотник

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Держдеп США
Держдеп США підтвердив початок переговорів з Україною щодо гарантій безпеки
31 липня, 23:46
Міст через Дністер: уряд Молдови схвалив угоду з Україною
Міст через Дністер: уряд Молдови схвалив угоду з Україною
31 липня, 18:46
Лейтенантові, як і решті окупантів, розповідали, що в Запорізькій області вони воюють з «німцями»
Окупанти кинули свого командира в бою та оголосили його мертвим, «покійника» знайшли нацгвардійці
30 липня, 21:46
F-16 допомогли б Україні гарантувати безпеку судноплавства
Українські експортери зерна просять десяток F-16
30 липня, 22:19
Голова мінфіну ФРН Крістіан Лінднер 14 серпня прибув до Києва
Міністр фінансів Німеччини Лінднер: Україна не повинна програти війну
14 серпня, 16:27
«Адмірал Макаров» готовий до пуску 8 «Калібрів»
Окупанти активізувалися в Чорному морі: ЗСУ попередили про загрозу ударів «Калібрами»
13 серпня, 21:58
До повномасштабної війни українські АЕС забезпечували близько половини електроенергії в країні
Україна отримає $245 млн на закупівлю ядерного палива
23 серпня, 07:36
Дрон влучив у будівлю, що будується в «Москва-Сіті»
Величезна дірка у стіні: фото наслідків удару по «Москва-Сіті»
23 серпня, 06:48
Експрем’єр-міністр України Олексій Гончарук наголошує, що війна в Україні не може закінчитися лише виходом на кордони 1991 року
Війна Росії проти України може призвести до світової війни. Прогноз експрем'єра Гончарука
Сьогодні, 11:57

Девайси

Xiaomi припинила підтримку низки популярних смартфонів
Xiaomi припинила підтримку низки популярних смартфонів
«Великий Бандерик». Міноборони показало новий український дрон
«Великий Бандерик». Міноборони показало новий український дрон
ЗСУ перетворили радянські ракети на найпотужнішу зброю України – експерт
ЗСУ перетворили радянські ракети на найпотужнішу зброю України – експерт
Іран похвалився новим смертоносним дроном: може піднятися на висоту 7 км
Іран похвалився новим смертоносним дроном: може піднятися на висоту 7 км
Місяць знищив російську міжпланетну станцію «Луна-25»
Місяць знищив російську міжпланетну станцію «Луна-25»
ЗСУ використовуватимуть вітчизняні дрони зі штучним інтелектом (фото)
ЗСУ використовуватимуть вітчизняні дрони зі штучним інтелектом (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
17K
28 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12K
«Літак розсиплеться в повітрі»: Пригожин напередодні загибелі точно описав свою смерть
9610
У одній із областей України найближчим часом буде посилено мобілізацію
9512
У Кривому Розі прогриміли вибухи
8187
Найбільші світові постачальники озброєння почали переносити бізнес до однієї країни
7124
Перемога України. Якою вона має бути?

Новини

Спроби наступу окупантів на двох напрямках провалилися – Генштаб
Сьогодні, 06:59
Мінцифри запустить аналог «Дії» для школярів: яких функцій чекати
26 серпня, 10:20
Не лише на Запоріжжі: ЗСУ назвали напрямок, де ще припікає окупантам
26 серпня, 09:30
Переправляв в Україну «вагнерівських» інструкторів: гендиректор авіакомпанії РФ отримав підозру
25 серпня, 15:24
Окупанти посилили авіаудари по Україні – Генштаб
25 серпня, 06:49
Півтора року повномасштабної війни: ЗСУ відкидають ворога на всіх напрямках
24 серпня, 06:53

Прес-релізи

Фонд Порошенка витратив на допомогу ЗСУ понад 2,69 млрд грн
Фонд Порошенка витратив на допомогу ЗСУ понад 2,69 млрд грн
24 серпня, 18:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту