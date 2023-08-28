«Великий Бандерик». Міноборони показало новий український дрон

Безпілотник допущений до експлуатації у квітні цього року

Безпілотник здатен витримувати навантаження до 31,5 кг та готовий до різноманітних завдань

Військові успішно застосовують на фронті безпілотник «Великий Бандерик» українського виробництва. Про це повідомило міністерство оборони України.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як зазначають у Міноборони, дрон має кілька основних переваг, які роблять його втіленням передових ідей.

Зокрема, «Великий Бандерик» оснащено 8 потужними моторами, які забезпечують надійну роботу. Крім того, він здатен витримувати навантаження до 31,5 кг та готовий до різноманітних завдань.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також мультифункціональна система скидування забезпечує точну доставку різних типів боєприпасів, а за віддалене керування з будь-якої точки світу відповідає універсальна наземна станція.

Український дрон «Великий Бандерик» фото: міноборони України

«Вітчизняний октокоптер під час РЕБ-випробувань показав чудовий результат: успішно функціонував попри сніг, шквальний вітер та роботу усього РЕБ-обладнання, що було на полігоні», – зазначили в міністерстві оборони.

Зазначимо, що безпілотник допущений до експлуатації у квітні цього року.

Нагадаємо, що ЗСУ перетворили радянські ракети на найпотужнішу зброю України. Українцям вдалося значно модернізувати ракету С-200 і тепер її дуже складно збити.