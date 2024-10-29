Тегеран стратив німецько-іранського дисидента. Реакція ЄС

Шармад був засуджений до смертної кари в лютому 2023 року після вироку Ісламського революційного суду Ірану за звинуваченнями в його причетності до смертоносного нападу на мечеть у Ширазі у 2008 році

Берлін попередив про серйозні наслідки для режиму Ірану після страти Джамшида Шармахда

В Ірані 28 жовтня страчено 69-річного німецько-іранського політолога Джамшида Шармахда за звинуваченням у корупції, пов'язаної з терактом 2008 року. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Шармад був засуджений до смертної кари в лютому 2023 року після вироку Ісламського революційного суду Ірану за звинуваченнями в його причетності до смертоносного нападу на мечеть у Ширазі у 2008 році, в результаті якого загинули 14 людей, 300 отримали поранення. Водночас сім’я страченого наполягає на його невинуватості.

Видання звертає увагу, що офіційний вирок подали у менш чітких формулюваннях і використали універсальний термін «поширення корупції». Також чоловіка звинуватили в контакті з «офіцерами ФБР і ЦРУ» і в «спробі зв'язатися з ізраїльськими агентами Моссада».

Також Шармахд був звинувачений у керівництві групою «Тондар», яку Іран класифікує як терористичну організацію, що має на меті повалення Ісламської Республіки.

За даними The Guardian, мністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що вбивство «знову показує, який нелюдський режим править у Тегерані: режим, що застосовує смерть проти своєї молоді, населення та іноземців». Вона також наголосила, що Берлін неодноразово попереджав, що страта німецького громадянина матиме серйозні наслідки.

Водночас директор норвезької правозахисної організації Iran Human Rights Махмуд Амірі-Могаддам назвав страту «позасудовим вбивством заручника», метою якого є «приховування нещодавніх невдач» уряду Ірану. Він додав, що Шармахд був викрадений в ОАЕ і незаконно перевезений до Ірану, де його засудили до смерті без справедливого суду.

Тим часом Європейський центр конституційних та прав людини заявив, що «незаконне викрадення Шармахда, його тортури, несправедливий суд і страта є прикладом численних злочинів іранського режиму».

На страту ірансько-німецького громадянина відреагував і головний дипломат ЄС Жозеп Боррель. «ЄС рішуче виступає проти смертної кари завжди і за будь-яких обставин. Це порушення права на життя та остаточне заперечення людської гідності», – наголосив він.

Нагадаємо, минулоріч в Ірані повісили 29-річну Саміру Сабзіан, більш відому як «наречена-дитина», яка була засуджена до страти за вбивство свого чоловіка і провела у в'язниці десять років. Страта відбулася в передмісті Тегерана Карадже, у в'язниці «Гезель Хесар».