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Кремль відреагував на заяву Шольца про готовність до переговорів з Путіним

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Кремль відреагував на заяву Шольца про готовність до переговорів з Путіним
Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін готовий до переговорів
фото: росЗМІ

Речник зауважив, що російський диктатор Володимир Путін відкритий до комунікації

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Кремль вітає готовність канцлера Німеччини Олафа Шольца відновити діалог з Росією. Про це повідомляють росЗМІ.

«Ми чуємо слова, які приходять із Берліна, – слова Шольца про готовність вийти на діалог. Це важливі слова, бо ще недавно Німеччина була серед інших країн колективного Заходу, які повністю виключали будь-які контакти з Путіним. Ми говорили про те, що це позиція безперспективна», – сказав Дмитро Пєсков.

Речник зауважив, що російський диктатор Володимир Путін відкритий до комунікації: «Нам головне – вирішити наші інтереси безпеки. Власне те, що пропонувалося зробити до «СВО», і те, що було відкинуто».

Нагадаємо, що 16 жовтня канцлер Німеччини Олаф Шольц знову наголосив на своїй готовності провести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним про «справедливий мир» в Україні. Про це він сказав у Бундестазі, виступаючи щодо майбутнього саміту лідерів ЄС.

Раніше речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що російський диктатор Володимир Путін готовий поговорити з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Однак таких пропозицій не надходило від Берліна. 

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Теги: путін путінський режим росія росіяни переговори війна Україна Олаф Шольц Німеччина

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