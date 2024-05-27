Головна Світ Політика
search button user button menu button

The Economist розповів, чому Євросоюз не може збільшити виробництво снарядів

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
The Economist розповів, чому Євросоюз не може збільшити виробництво снарядів
Для досягнення виробництва 2 млн снарядів на рік до кінця 2025 року Євросоюз потребує тонни вибухівки
фото з відкритих джерел

ЄС відчуває дефіцит вибухівки для виробництва снарядів, а та, що надходить з-за кордону, менш якісна та може пошкодити обладнання

Європа намагається збільшити виробництво артилерійських снарядів і ракет, але цьому заважає дефіцит вибухівки. Про це пише The Economist.

Видання зазначає, що ЄС потребує тонни горючих речовин, щоб досягти виробництва 2 млн снарядів на рік до кінця 2025 року. Також необхідні додаткові заряди для запуску снарядів на десятки кілометрів.

«Проблема в тому, що виробники вибухівки не впевнені, що виробництво можна збільшити, і бояться, що тонкощі галузі перешкодять зростанню, необхідному Україні, щоб залишатися конкурентоспроможною на полі бою», – йдеться у статті.

Автори наголошують, що закінчення холодної війни призвело до різкого падіння попиту на зброю та змусило багатьох європейських виробників вибухівки скоротити виробництво або просто закрити його.

«Сиві інженери йдуть на пенсію, і мало хто з молодих людей хоче працювати з вибуховими речовинами для роботи в аспірантурі», – розповів Йоганн Хехерль, професор Університету Бундесверу в Мюнхені.

Водночас, як пише видання, індійські та японські виробники вибухівки «заповнюють певну прогалину». При цьому деякі експерти стурбовані тим, що вибухівка з-за кордону менш якісна і тому може пошкодити обладнання.

Наразі компанії вкладають гроші у збільшення потужностей, але один інсайдер галузі зазначає, що будівництво заводу з нуля може тривати від трьох до семи років. Окрім того, перешкоджати збільшенню потужностей можуть і правила безпеки та охорони навколишнього середовища, повідомила Крістіан Меллінг з Німецької ради з міжнародних відносин.

Видання нагадало закладення 11 квітня першої цеглини для паливного заводу Eurenco в Бержеракі, який, за словами президента Франції Еммануеля Макрона відкриється в рекордно короткі терміни, до 2025 року. «Проте, коли починається літній наступ Росії, це недостатньо швидко, щоб допомогти українцям», – констатує The Economist.

Нагадаємо, російські підприємства виробляють артилерійські снаряди втричі швидше, ніж західні партнери України, а також приблизно на чверть дешевше. Попри те, що сукупна міць економік західних союзників України значно перевершує російську, за швидкістю виробництва снарядів вони сильно відстають від РФ.

Читайте також: Himars та інші види західної зброї стали неефективними на фронті – NYT
Теги: Європейський союз зброя вибухівка будівництво гроші

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Правоохоронці зафіксували зловживання на мільйони гривень у ході зведення оборонних споруд у Харківській області
Оборонний вал на Харківщині. Великий «розпил» у деталях Війна і гроші
15 травня, 14:05
У Нью-Йорку розпочався кримінальний процес проти експрезидента США Дональда Трампа за звинуваченням у спробі підкупу порноакторки Стормі Деніелс
Суд оштрафував Трампа на $9 тис. за пости в соцмережах: деталі справи
30 квiтня, 19:26
Дата початку та закінчення будівництва нового центру поки не відома
Країни середньої Азії планують будівництво транспортного вузла для російської нафти
2 травня, 23:10
Можливість контрнаступу української армії у 2025 році буде залежати від збільшення фінансування Конгресу та схвалення Білого дому
Україна планує розпочати новий контрнаступ у 2025 році: Білий дім оприлюднив деталі
5 травня, 17:31
Інгріда Шимоніте заявила, що Литва розглядає можливість відправки військових в Україну
Відправка військових до України: прем'єрка Литви зробила гучну заяву
8 травня, 11:20
Київський Безпековий Форум – головна міжнародна платформа нашої країни з обговорення проблем війни і миру, національної і світової безпеки
Як вирішити проблему «російських активів». Дискусія Київського Безпекового Форуму трансляція
17 травня, 11:00
Силам оборони вдалося уразити чотири ворожі кораблі завдяки дронам Sea Baby
Глава СБУ офіційно підтвердив – дрони Sea Baby оснащені системами «Град»
23 травня, 18:33
Жозеп Боррель уточнив, що навчальна місія EUTM у Малі підтримувала збройні сили цієї країни
ЄС згорнув свою військову навчальну місію у Малі
20 травня, 04:38
Президент України розповів, як Україна хоче використовувати західну зброю
Зеленський пояснив, чому Україна хоче бити західною зброєю по території РФ
22 травня, 02:25

Політика

Президент Естонії заявив, що союзники планують «поставити Росію на коліна»
Президент Естонії заявив, що союзники планують «поставити Росію на коліна»
The Economist розповів, чому Євросоюз не може збільшити виробництво снарядів
The Economist розповів, чому Євросоюз не може збільшити виробництво снарядів
Після атаки ХАМАСу, Ізраїль ударив по табору біженців у Рафаху. Десятки загиблих
Після атаки ХАМАСу, Ізраїль ударив по табору біженців у Рафаху. Десятки загиблих
Путін після Китаю та Білорусі навідався до Узбекистану
Путін після Китаю та Білорусі навідався до Узбекистану
Прем'єр-міністр Китаю проведе перші за чотири роки переговори із союзниками США
Прем'єр-міністр Китаю проведе перші за чотири роки переговори із союзниками США
Прем'єрка Італії висловилася щодо ударів західною зброєю по Росії
Прем'єрка Італії висловилася щодо ударів західною зброєю по Росії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
35K
Справа про хабар. Ексголова Тернопільської облради спробував «утекти» з Антикорупційного суду
35K
Привид Пригожина? Командир 92-ї бригади розказав, хто наступає на Харківщину
16K
В Україні зміняться умови виходу на пенсію: скільки років обов'язково потрібно відпрацювати
12K
Як шукатимуть ухилянтів через «Оберіг»: ТЦК пояснив подробиці
11K
Головну нагороду Каннського кінофестивалю отримав фільм про сина російських олігархів
11K
Чесний і непідкупний. Печерський суд відбілив скандального ексзаступника голови Нацполіції Тишлека

Новини

Росіяни окупували село на Донеччині, вибори президента в Литві: головне за ніч
Сьогодні, 06:35
Як не зірвати підготовку до зими? Центр Разумкова дав ключову рекомендацію
Вчора, 15:39
Атака на Україну, окупанти влучили в житловий будинок на Вінниччині: головне за ніч
Вчора, 06:40
Економічне бронювання не спрацювало у жодній країні світу – Стефанчук
25 травня, 15:22
Збудована під час війни Тилігульська ВЕС перемогла в міжнародному конкурсі
25 травня, 14:44
Удар по Харкову, Генсек НАТО закликав союзників дозволити Україні бити по РФ: головне за ніч
25 травня, 06:56

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua