The Economist розповів, чому Євросоюз не може збільшити виробництво снарядів

Для досягнення виробництва 2 млн снарядів на рік до кінця 2025 року Євросоюз потребує тонни вибухівки

ЄС відчуває дефіцит вибухівки для виробництва снарядів, а та, що надходить з-за кордону, менш якісна та може пошкодити обладнання

Європа намагається збільшити виробництво артилерійських снарядів і ракет, але цьому заважає дефіцит вибухівки. Про це пише The Economist.

Видання зазначає, що ЄС потребує тонни горючих речовин, щоб досягти виробництва 2 млн снарядів на рік до кінця 2025 року. Також необхідні додаткові заряди для запуску снарядів на десятки кілометрів.

«Проблема в тому, що виробники вибухівки не впевнені, що виробництво можна збільшити, і бояться, що тонкощі галузі перешкодять зростанню, необхідному Україні, щоб залишатися конкурентоспроможною на полі бою», – йдеться у статті.

Автори наголошують, що закінчення холодної війни призвело до різкого падіння попиту на зброю та змусило багатьох європейських виробників вибухівки скоротити виробництво або просто закрити його.

«Сиві інженери йдуть на пенсію, і мало хто з молодих людей хоче працювати з вибуховими речовинами для роботи в аспірантурі», – розповів Йоганн Хехерль, професор Університету Бундесверу в Мюнхені.

Водночас, як пише видання, індійські та японські виробники вибухівки «заповнюють певну прогалину». При цьому деякі експерти стурбовані тим, що вибухівка з-за кордону менш якісна і тому може пошкодити обладнання.

Наразі компанії вкладають гроші у збільшення потужностей, але один інсайдер галузі зазначає, що будівництво заводу з нуля може тривати від трьох до семи років. Окрім того, перешкоджати збільшенню потужностей можуть і правила безпеки та охорони навколишнього середовища, повідомила Крістіан Меллінг з Німецької ради з міжнародних відносин.

Видання нагадало закладення 11 квітня першої цеглини для паливного заводу Eurenco в Бержеракі, який, за словами президента Франції Еммануеля Макрона відкриється в рекордно короткі терміни, до 2025 року. «Проте, коли починається літній наступ Росії, це недостатньо швидко, щоб допомогти українцям», – констатує The Economist.

Нагадаємо, російські підприємства виробляють артилерійські снаряди втричі швидше, ніж західні партнери України, а також приблизно на чверть дешевше. Попри те, що сукупна міць економік західних союзників України значно перевершує російську, за швидкістю виробництва снарядів вони сильно відстають від РФ.