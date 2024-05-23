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Глава СБУ офіційно підтвердив – дрони Sea Baby оснащені системами «Град»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Глава СБУ офіційно підтвердив – дрони Sea Baby оснащені системами «Град»
Силам оборони вдалося уразити чотири ворожі кораблі завдяки дронам Sea Baby
фото: ssu.gov.ua/СБУ

Уперше СБУ використала дрон Sea Baby, оснащений реактивними системами залпового вогню «Град», у грудні 2023 року

Служба безпеки України щодня вдосконалюється, щоб впроваджувати кращі військово-технологічні рішення для знищення ворога. Одним з яскравих прикладів є оснащення морських дронів Sea Baby реактивними системами залпового вогню. Про це розповів глава СБУ Василь Малюк під час саміту фандрейзингової платформи United24.

«Використання надводних морських бойових дронів – це нова віха в історії морських битв. Але ми пішли набагато далі, і сьогодні успішно адаптуємо різні види озброєння до наших безпілотників. Не будемо розкривати усі деталі, аби не давати ворогу можливості підготуватися. Головне, що ми впроваджуємо кращі військово-технологічні рішення, щодня експериментуємо і вдосконалюємося», – зазначив Василь Малюк.

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фото: джерела «Главкому»

Як повідомив Малюк, вперше СБУ використала дрон Sea Baby, оснащений реактивними системами залпового вогню «Град», у грудні 2023 року.

Sea Babyце багатоцільові платформи, на які спецслужба ставить додаткове озброєння для виконання різних завдань. Серед іншого дрон ефективно виконує дистанційне мінування. Зокрема, завдяки дронам було вражено вже чотири ворожі кораблі.

Історія застосування надводних дронів розпочалася у 2022 році, коли президент України Володимир Зеленський поставив СБУ завдання зупинити домінування росіян в акваторії Чорного моря і створити оперативно вигідні умови для функціонування зернового коридору.

Нагадаємо, морські дрони СБУ Sea Baby, на які українці зібрали кошти через платформу United24, відтепер оснащені системами «Град».

Раніше Служба безпеки України продемонструвала перший морський дрон, який був виготовлений завдяки масштабному волонтерському збору.

До слова, Україна значно модернізувала морські дрони Sea Baby. Тепер вони стали швидшими та потужнішими. 

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Теги: СБУ зброя військова техніка безпілотник озброєння Василь Малюк дрон

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