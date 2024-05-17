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Як вирішити проблему «російських активів». Дискусія Київського Безпекового Форуму

трансляція
Іван Гавриляк
glavcom.ua
Як вирішити проблему «російських активів». Дискусія Київського Безпекового Форуму
Київський Безпековий Форум – головна міжнародна платформа нашої країни з обговорення проблем війни і миру, національної і світової безпеки
фото: Київський безпековий форум

«Главком» – інформаційний партнер Київського безпекового форуму

Розпочалася онлайн-дискусія Київського Безпекового Форуму, присвячена одному з центральних питань життєзабезпечення України – передачі нашій державі заморожених на Заході російських активів.

Яка перспектива вирішення проблеми «російських активів» і яким чином змусити Росію заплатити на злочини, вчинені проти України?

Ці запитання будуть у центрі уваги онлайн-зустрічі за участю провідних світових експертів в цій сфері: Філіпа Зелікова, старшого наукового співробітника Інституту Гувера в Стенфордському університеті, радника Державного департаменту США у 2005-07 роках; Стівена Рейдмейкера, помічника Держсекретаря США у 2005-06 роках; а також депутатки Європейського парламенту Віоли фон Крамон-Таубадель; Голови КБФ, Прем’єр-міністра України у 2014-16 роках Арсенія Яценюка; члена Ради Безпеки КБФ, міністра фінансів України у 2014-16 роках Наталі Яресько і директора КБФ, заступника міністра закордонних справ України у 2014 році Данила Лубківського.

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Нагадаємо, 3 листопада 2023 року на шпальтах Financial Times вийшов відомий «лист Яценюка» із закликом про передачу Україні російських активів на суму 300 мільярдів доларів США, заморожених у Сполучених Штатах та державах Європейського Союзу.

Звернення, ініційоване Головою Київського Безпекового Форуму, підтримали такі відомі міжнародні діячі, як: Лоуренс Саммерс, Президент-емерит Гарвардського університету і міністр фінансів США у 1999-2001 роках, Роберт Зеллік, Президент Світового Банку в 2007-12 роках, Френсіс Фукуяма, а також десятки високопоставлених американських і європейських дипломатів, політиків та експертів.

Ця тема займає ключове місце в публічних подіях КБФ і діалозі її команди з міжнародними партнерами.

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Теги: росія санкції гроші

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