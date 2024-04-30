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Суд оштрафував Трампа на $9 тис. за пости в соцмережах: деталі справи

Катерина Іванова
glavcom.ua
Суд оштрафував Трампа на $9 тис. за пости в соцмережах: деталі справи
У Нью-Йорку розпочався кримінальний процес проти експрезидента США Дональда Трампа за звинуваченням у спробі підкупу порноакторки Стормі Деніелс
фото з відкритих джерел

Американський суддя розмірковує над призначенням покарання для експрезидента у вигляді позбавлення волі

Суддя Нью-Йорка Хуан Мерчан визнав колишнього президента США Дональда Трампа винним у порушенні заборони на публікацію у соцмережах інформації про суд над ним й зобов'язав сплатити $9 тис. штрафу. Про це повідомляє NBC News.

Суддя визнав Трампа винним у неповазі до суду за дев'ять порушень його наказу про нерозголошення, призначивши штраф у розмірі $1 тис. за кожен випадок.

Мерчан також попередив, що не потерпить подальших порушень своїх наказів, і наголосив, що «якщо це буде необхідно та доречно за даних обставин», він призначить колишньому президенту покарання у вигляді позбавлення волі.

Суддя пояснив, що оскільки штрафи, які обмежені законом штату, є відносно невеликими в порівнянні зі статками Трампа, вони навряд чи втримають колишнього президента від виконання рішення суду. Мерчан сказав, що хоча він віддав би перевагу накладенню відповідно більших штрафів, натомість він повинен розглянути, «чи в деяких випадках тюремне ув’язнення може бути необхідним покаранням».

Як відомо, у Нью-Йорку розпочався кримінальний процес проти колишнього президента США Дональда Трампа за звинуваченням у спробі підкупу порноакторки Стормі Деніелс за нерозголошення інформації про їхні сексуальні стосунки.

Трампа звинувачують у тому, що у 2014 році він через свого адвоката Майкла Коена за $130 тис. намагався підкупити порноакторку Стормі Деніелс, аби завадити їй оприлюднити свої заяви про сексуальні стосунки з експрезидентом. При цьому Трамп заперечує факт цієї зустрічі.

Якщо Трампа визнають винним, йому загрожує до чотирьох років в'язниці.

Рініше повідомлялося, у Верховному суді штату Нью-Йорк відхилили подані експрезидентом США Дональдом Трампом документи про заставу на суму $175 млн у справі про цивільне шахрайство через те, що він не надав поточний фінансовий звіт. Про це повідомляє Newsweek.

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Теги: штраф адвокат гроші шахрайство

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