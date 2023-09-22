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Зеленський підбив підсумки зустрічі з Байденом

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Зеленський підбив підсумки зустрічі з Байденом
Зеленський зустрівся з Байденом у Білому домі
фото: Офіс президента

Володимир Зеленський зазначив, що сьогоднішні перемовини були потужними й важливими

У межах робочого візиту до Сполучених Штатів Америки президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом США Джозефом Байденом. Про це повідомив Офіс президента.

На початку зустрічі очільник української держави подякував американському лідеру за плідний діалог і потужну підтримку всіх українців.

«Ми зустрічаємося вже втретє за рік. Дякую за запрошення. Наш регулярний діалог доводить, що наші країни є справжніми союзниками й стратегічними друзями. Ми дуже вдячні за життєво важливу допомогу з боку США для боротьби з російським терором. Сьогодні я у Вашингтоні, щоб зміцнити нашу коаліцію для захисту наших дітей, сімей, наших домівок, а також свободи й демократії у світі», – сказав Володимир Зеленський.

Президент України розповів Джозефу Байдену про свою продуктивну зустріч із конгресменами та сенаторами.

Володимир Зеленський і Джозеф Байден обговорили оборонну підтримку України й подальшу співпрацю на благо обох країн та всього світу. 

«Сьогодні ми досягли важливих результатів. Ми домовилися опрацювати низку стратегічних рішень, які дадуть нам змогу запобігти будь-якій новій агресії проти України й наших людей», – повідомив глава держави й додав, що це буде одним із результатів Спільної декларації G7 та двосторонніх безпекових домовленостей.

Крім того, за словами президента, було досягнуто нових домовленостей, які зміцнять обороноздатність України. 

Володимир Зеленський подякував президентові США за оголошений новий потужний пакет допомоги Україні.

«Дуже потужний пакет. Є саме те, що потрібно нашим солдатам зараз», – констатував глава української держави.

Він висловив сподівання на подальшу підтримку з боку Сполучених Штатів у посиленні захисту українського неба, розширенні можливостей для експорту зерна, реалізації Формули миру та проведенні Глобального саміту миру.

«Дякую вам, вашій команді, Конгресу, а також журналістам за поширення інформації у суспільстві, світі, що ви ділитеся правдою про ці трагічні події, про цю агресію Росії. Дуже дякую, пане президенте, за цю теплу нашу з вами зустріч», – сказав Глава Української держави, звертаючись до Джозефа Байдена.

Володимир Зеленський зазначив, що сьогоднішні перемовини були потужними й важливими.

Команди обох лідерів продовжать роботу над якнайшвидшою реалізацією досягнутих сьогодні домовленостей.

Нагадаємо, що Сполучені Штати нададуть Україні $128 млн нової допомоги у сфері безпеки, а також $197 млн на озброєння і техніку.

Теги: Джозеф Байден Володимир Зеленський війна

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