Трамп хоче миру в Україні, а не приниження – сенатор Грем

Марія Рагуткіна
Марія Рагуткіна
Трамп хоче миру в Україні, а не приниження – сенатор Грем
Сенатор Грем заявив, що Трамп не буде сидіти склавши руки
фото: АР

Сенатор-республиканець прокоментував розмову Трампа з європейськими лідерами

Президент США Дональд Трамп хоче досягти під час переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним миру в Україні, а не приниження. Про це заявив сенатор-республіканець Ліндси Грем, передає «Главком» із посиланням на його пост у соціальній мережі Х.

Американський законодавець прокоментував розмову Трампа з європейськими лідерами та президентом України Володимиром Зеленським, який відвідував Німеччину 13 серпня.

«За словами європейських лідерів, з якими я розмовляв сьогодні вранці, телефонна розмова з президентом Дональдом Трампом була великим успіхом», – заявив Грем.

За словами сенатора, Трамп щиро прагне покласти край війні в Україні. Грем вважає, що президент США створив умови для гідного та справедливого закінчення цієї кривавої бійні.

«Щодо Росії, президент Трамп чітко дав зрозуміти, що він прагне миру, а не приниження, але він не буде сидіти склавши руки, якщо вбивства триватимуть. Введення 50-відсоткового мита на Індію за купівлю російської нафти та газу, які підтримують військову машину Путіна, стало справжньою переломною подією», – додав Грем.

Зауважимо, 15 серпня Трамп та Путін проведуть переговори на Алясці. Головна тема переговорів – мир в Україні. Обговорювані пропозиції можуть включати обмін територіями та відмову Києва від вступу до НАТО.

Нагадаємо, сенатор Ліндсі Грем раніше прокоментував ультиматум президента США Дональда Трампа щодо припинення війни в Україні. За його словами, РФ та її союзники можуть зіткнутися з серйозними наслідками, якщо Володимир Путін не припинить бойові дії протягом найближчих 50 днів. Грем є одним з ініціаторів нового пакета санкцій проти Росії.

Пізніше сенатор пояснив, чому Україна має поступитися територіями Росії. За його словами, Київ не зможе вигнати росіян з усієї своєї території, але й РФ не здатна захопити нові значні території, тому мирна угода передбачатиме певний формат обопільних територіальних поступок.

Під час розмови із Зеленським та європейськими лідерами Трамп заявив, що готовий надати Україні гарантії безпеки, але не через НАТО. Уточнювалось, що у разі досягнення припинення вогню, США готові зіграти певну роль у наданні засобів стримування можливої майбутньої агресії РФ.

