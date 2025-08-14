Зупинка американської допомоги закордон: суд визнав законним рішення Трампа

Апеляційний суд США скасував заборону на припинення виплат іноземної допомоги: рішення на користь Трампа

Федеральний апеляційний суд скасував судову заборону, яка зобов’язувала Державний департамент США продовжувати виплати іноземної допомоги. Колегія з трьох суддів Апеляційного суду США округу Колумбія ухвалила рішення з рахунком 2-1, визнавши, що суд нижчої інстанції помилково наказав адміністрації Трампа відновити виплати. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

20 січня, у день своєї інавгурації на другий термін, Дональд Трамп запровадив 90-денну паузу в наданні всієї іноземної допомоги. За його виконавчим указом послідували агресивні кроки щодо знищення USAID, головного агентства США з надання іноземної допомоги, зокрема шляхом відправлення значної частини його персоналу у відпустки та вивчення можливості передачі колишнього незалежного агентства під управління Державного департаменту. Цей крок викликав судовий позов від двох некомерційних груп, які стверджували, що заморожування фінансування є незаконним. Раніше окружний суддя США Амір Алі зобов'язав адміністрацію Трампа виплатити майже $2 млрд гуманітарної допомоги.

Виступаючи від імені більшості, окружний суддя Карен Хендерсон заявила, що некомерційні групи «не мають підстав для позову», і тому не мають права вимагати судової заборони. До цієї думки приєднався окружний суддя Грегорі Кацас, призначений Трампом.

З іншого боку, суддя Флоренс Пан, призначена президентом Джо Байденом, написала окрему думку, зазначивши, що рішення її колег дозволяє виконавчій владі ігнорувати федеральне законодавство. Вона також наголосила, що це порушує систему стримувань і противаг, яка є найбільшим захистом від тиранії.

Речник Адміністративно-бюджетного управління Білого дому заявив, що рішення суду зупиняє «радикальні ліві групи темних грошей» від «зловмисного втручання у здатність президента витрачати кошти відповідально» та розпоряджатися іноземною допомогою відповідно до його політики «Америка понад усе».

Нагадаємо, Палата представників Конгресу США підтримала пропозицію адміністрації Вашингтона щодо скорочення на $9,4 млрд держфінансування програм іноземної допомоги. Документ підтримали 214 законодавців, 212 виступили проти.