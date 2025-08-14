Головна Світ Політика
Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки, але не через НАТО

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки, але не через НАТО
Трамп визнає, що гарантії безпеки з боку США мають стати частиною остаточного врегулювання війни
фото: The White house/Facebook

У разі припинення вогню США готові допомогти Києву засобами для стримування можливої майбутньої агресії Росії

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий надати Україні гарантії безпеки, однак не в рамках НАТО. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Троє співрозмовників видання – європейський дипломат, британський чиновник та джерело, знайоме зі змістом телефонної розмови Трампа з представниками Європи та України, – підтвердили, що у разі припинення вогню США готові допомогти Києву засобами для стримування можливої майбутньої агресії Росії.

Водночас Трамп уточнив, що таке зобов’язання він готовий взяти на себе лише за умови, що воно не здійснюватиметься під егідою НАТО. Деталей про те, якими саме будуть ці гарантії, американський лідер не надав, обговоривши лише загальну концепцію.

За словами британського чиновника, Трамп визнає, що гарантії безпеки з боку США мають стати частиною остаточного врегулювання війни, і вважає роль Вашингтона у цьому ключовою.

При цьому Politico зазначає: якими б не були гарантії, США, за словами Трампа, не планують продовжувати безпосереднє постачання зброї чи військових Україні. Замість цього вони готові продавати зброю європейським партнерам, щоб ті передавали її Києву.

Видання додає, що такі постачання можуть бути обмеженими і, ймовірно, розчарують прихильників України, які розраховують на більш надійні гарантії для запобігання повторній агресії РФ після завершення бойових дій.

Нагадаємо, американський лідер Дональд Трамп провів онлайн-конференцію із президентом України Володимиром Зеленським та кількома європейськими лідерами. З американським президентом було узгоджено п'ять основних принципів закінчення війни.

Зауважимо, 15 серпня Трамп та російський диктатор Росії Володимир Путін проведуть переговори на Алясці. Головна тема переговорів – мир в Україні. Обговорювані пропозиції можуть включати обмін територіями та відмову Києва від вступу до НАТО. А 14 серпня в Анкориджі, найбільшому місті Аляски, за день до зустрічі лідерів, політична організація Stand Up Alaska проведе мітинг на підтримку України.

Місцем проведення зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна стане об’єднана військова база Елмендорф-Річардсон у місті Анкоридж, штат Аляска.

До слова, США працюють над підготовкою місця для зустрічі американського лідера Дональда Трампа, російського диктатора Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського, яка може відбутися вже наприкінці наступного тижня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CBS News.

Теги: США війна Дональд Трамп

