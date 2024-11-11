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Що може зробити Трамп у перший день президентства? Прогноз Associated Press

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Що може зробити Трамп у перший день президентства? Прогноз Associated Press
Дональд Трамп може активно взятись за мігрантів у США
фото із відкритих джерел

Associated Press: Трамп у перший день президентства може розпочати масову депортацію мігрантів

Обраний президент США Дональд Трамп у перший день нового президентського терміну може розпочати масову депортацію нелегальних мігрантів. Про це повідомляє агентство Associated Press. Також він може запровадити імпортне мито на товари, особливо з Китаю.

«Дональд Трамп заявив, що не буде диктатором – «за винятком першого дня». За його заявами, у перший день у Білому домі йому доведеться багато зробити. До його списку входить початок масової депортації мігрантів», – йдеться у публікації.

Крім того, Трамп може відкотити політику адміністрації президента США Джо Байдена, що йде у сфері освіти, звільнити тисячі федеральних службовців і помилувати затриманих за участь у заворушеннях у Капітолії 6 січня 2021 року. Він може дати своїй адміністрації вказівку розпочати діяти тієї ж хвилини, «коли він прибуде до офісу», уточнює Associated Press.

До слова, соратники Дональда Трампа та деякі представники приватного сектору ведуть непублічну підготовку до затримань та депортації мігрантів із США у масових масштабах, заявили чотири джерела, знайомі з цими обговореннями

Нагадаємо, новообраний американський президент Дональд Трамп не буде депортувати з США 20 млн мігрантів, як колись казав, тому що стільки їх у країні просто немає. Але депортації точно будуть. Таку думку висловив ексміністр закордонних справ, колишній посол України в США Костянтин Грищенко в матеріалі «Главкома» «Чому не треба боятися Трампа? Пряма мова українських спостерігачів на американських виборах».

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Теги: США Дональд Трамп мігранти посол вибори у США президент

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