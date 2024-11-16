Політичні метаморфози: як американські лідери переосмислюють ставлення до України

«Що ж спільного у цих людей? Та вони всі постійно міняють свою позицію! Спокійно»

Віце-президент США Дж. Д. Венс. Спочатку був противником Трампа, називав його «американським Гітлером». Потім він раптом змінив свою позицію, і полюбив Трампа аж настільки, що став його віце-президентом. А ще він активно критикував Україну, і казав про необхідність на поступитися територіями.

Директор Національної розвідки – Тулсі Габбард. Взагалі унікальна історія. Обиралася конгресменом від демократів, в 2016 році взагалі була за крайньолівого Берні Сандерса, а в 2020 році на виборах Президента підтримала Джо Байдена. І тут, оп стала прихильницею Трампа і отримала так важливу посаду. А ще активно критикувала Україну, поширювала фейки про біолабораторії, і що США провокували Путіна.

Радник з питань національної безпеки – Майкл Волтц. Послідовний прихильник Трампа, дружина навіть якийсь час попрацювала в адміністрації в попередній строк. Спочатку виступав на підтримку України, і підтримував необхідність зупинити Путіна. Потім навпаки почав виступати проти вступу України в НАТО.

І нарешті сам Трамп. В 2016 році казав, що віддасть Крим і вирішить усі питаня. В 2018 він надав Україні джевеліни. Під час останньої кампанії казав, що завершить війну за 24 години і, що Україні треба обмежити допомогу.

Що ж спільного у цих людей? Та вони всі постійно міняють свою позицію! Спокійно.