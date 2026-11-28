Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні та президент України Володимир Зеленський провели напружену телефонну розмову через відсутність попередньої координації з союзниками перед українськими ударами по російських суднах біля берегів Лівії. Про це пише «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Попри те що Мелоні тривалий час залишалася однією з найактивніших та найпослідовніших прихильниць України, її реакція на атаки минулих вихідних проти російського військового корабля та вантажного судна засвідчила, що невдоволення в Римі не вщухло. Для очільниці італійського уряду ця ситуація створює внутрішньополітичні ризики напередодні наступних виборів, адже чимало представників як опозиції, так і її власної коаліції схиляються до більш проросійської риторики. Через географічну близькість Італії до Лівії перспектива наближення бойових дій до Середземномор’я стала для Мелоні серйозним викликом.

За словами обізнаного джерела, українська операція помітно охолодила досі теплі відносини між Києвом і Римом. Офіційне повідомлення канцелярії італійської прем’єрки за підсумками п’ятничної розмови виявилося нетипово різким: у ньому зазначалося, що атака порушила суверенітет Лівії та несе загрозу поширення війни на Середземноморський регіон.

Крім того, оприлюднена Римом версія розмови фактично суперечить нещодавнім словам самого Зеленського про те, що українські сили нібито не проводять подібних атак без попередніх консультацій із союзниками. За інформацією італійської сторони, під час бесіди президент України визнав, що операцію провели без узгодження з партнерами, висловив розуміння занепокоєння Італії та пообіцяв налагодити прямий, безперервний зв’язок і повний обмін інформацією. Завершилося повідомлення жорстким резюме Мелоні про те, що Рим не миритиметься з діями, які загрожують безпеці Італії чи всього регіону.

Нагадаємо, раніше речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий наголосив, що Україна поважає суверенітет і територіальну цілісність Лівії, а її удари спрямовані винятково по законних військових цілях Росії.

За словами дипломата, Україна реалізує своє невід’ємне право на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН. Тихий також наголосив, що Україна не спрямовує свої дії проти третіх країн і не намагається переносити війну на їхню територію.