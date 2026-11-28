Зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, який є одним із ключових американських переговорників щодо Росії, Гази та Ірану, під час 70-хвилинного інтерв’ю генеральному директору медіавидавництва Axel Springer Матіасу Депфнеру представив російське вторгнення в Україну не як агресію проти суверенної держави, а як низку непорозумінь і помилок у комунікації. Про це пише «Главком» із посиланням на The Guardian.

У розмові Кушнер сипав загальними фразами на кшталт порівняння дипломатії з розплутуванням рибальської волосіні, а також безтурботно зізнався в прогалинах у знанні історії: за його словами, долучившись рік тому до українського треку, він мусив з нуля вивчати «складний алгоритм Європи» та місцевий контекст. Натомість свою головну перевагу він вбачає у бізнес-досвіді та переконанні, що геополітика напряму визначається економікою. Через це Кушнер сприймає Володимира Путіна як раціонального керівника корпорації, із яким легко домовитися за допомогою економічних стимулів, ігноруючи імперські амбіції Кремля.

Більше того, зять президента США фактично відтворив російську версію подій, згідно з якою війна стала наслідком помилкових рішень Вашингтона та Європи щодо розширення НАТО на схід. Виправдовуючи це прагненням посередника зрозуміти обидві сторони, він відкрито хвалив російського лідера, назвавши його «історичною постаттю» та «гросмейстером політики», і наголосив на «стриманості» Путіна, який пообіцяв не застосовувати ядерну зброю.

Питання відповідальності за напад Кушнер відкинув, заявивши, що європейські кордони завжди змінювалися через війни чи поступки, тому зараз головне – не пошук справедливості чи винних, а припинення вбивств. Водночас він виправдав небажання Москви зупиняти вогонь тим, що Путін нібито не впевнений у надійності післявоєнного врегулювання.

На зауваження співрозмовника про тиск Дональда Трампа на Володимира Зеленського, зокрема нещодавню заяву про необхідність змінити керівництво України, Кушнер відповів, що Трамп лише жорстко реагує на випади у свій бік. Він назвав відносини з Києвом партнерськими, проте натякнув, що без американської підтримки Україна не матиме безпеки в майбутньому.

Говорячи про шляхи виходу з глухого кута в територіальному питанні, Кушнер запропонував переглянути всю систему європейської безпеки, фактично відродити Раду Росія-НАТО, аби проблема Донбасу вирішилася сама собою, а Росія змогла зберегти захоплені силою землі. За його баченням, Україна в майбутньому могла б приєднатися до Євросоюзу з гарантіями безпеки на кшталт п’ятої статті НАТО, хоча він визнав, що конкретизувати ці гарантії на вимогу Києва зараз неможливо.

Поки що такі пропозиції не підтримали ані в Україні, ані в Росії, а в Європі до них ставляться насторожено, тим паче що сам Кушнер схарактеризував європейську військову допомогу Києву як «опосередковану війну» проти РФ. Пояснюючи, чому Трампу не вдалося завершити війну за 24 години, як він обіцяв, Кушнер дав зрозуміти, що для зникнення «непорозумінь» Захід має піти на ще більші поступки Путіну.

Раніше європейські дипломати скептично поставилися до пропозиції спецпосланця президента США Джареда Кушнера надати Україні гарантії безпеки за аналогією зі статтею 5 Північноатлантичного договору. Представники країн Альянсу засумнівалися у дієвості запропонованого Вашингтоном механізму.

За інформацією Le Monde, 19 листопада Кушнер заявив, що Росія нібито прийнятно поставилася до ідеї надання Україні після завершення війни гарантій безпеки, заснованих на статті 5 НАТО. Ця стаття закріпила принцип колективної оборони держав-членів Альянсу.