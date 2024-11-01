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Поширюють російську культуру? Дніпровський театр опери та балету втрапив у скандал

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Поширюють російську культуру? Дніпровський театр опери та балету втрапив у скандал
Гастролі балетної трупи Дніпровського театру опери та балету відбудуться в США
фото: classicalarts.net

Балетна трупа Дніпровського театру запланувала 149 вистав за кордоном

З листопада 2024 року по травень 2025 балетна трупа Дніпровського театру опери та балету відвідає з гастролями США та Канаду під іменем State Ballet Theatre of Ukraine. Однак у них заплановані виступи під музику російського композитора Іллі Чайковського. Про це повідомляє журналістка Дарія Гірна.

Журналістка зауважує, що організатори цих гастролей виступає компанія Classical Arts Entertainment, співзасновниками якої є російські емігранти Катерина Ваганова, Артем Ячмєнніков та народний артист Молдови Андрій Литвинов. Останній з вересня  2019 року є головним балетмейстер Дніпровського театру опери та балету.

Балетна трупа виступатиме під музику російського композитора Чайковського: «Лускунчик», «Спляча красуня», «Лебедине озеро». Однак у програмі також є «Попелюшка». Загалом заплановано 149 вистав.

Балетна трупа Дніпровського театру запланувала виступи під музику Чайковського
Балетна трупа Дніпровського театру запланувала виступи під музику Чайковського
фото: classicalarts.net

Користувачі обурені такими новинами, адже Дніпровський театр опери та балету поширюватиме за кордоном російську культуру, а не українську.

Поширюють російську культуру? Дніпровський театр опери та балету втрапив у скандал фото 1
Поширюють російську культуру? Дніпровський театр опери та балету втрапив у скандал фото 2
скріншот коментарів

Дехто із користувачів соцмереж ставить під сумнів те, що чоловіки з балетної трупи виїхали за кордон на законних підставах.

Поширюють російську культуру? Дніпровський театр опери та балету втрапив у скандал фото 3
скріншот коментарів

Нагадаємо, що у червні у Словенії скасували балет за участю російської танцівниці балету Великого театру українського походження Світлани Захарової. МЗС зазначило, що це сталося завдяки комплексній роботі Embassy of Ukraine in the Republic of Slovenia з представниками словенських державних установ.

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Теги: США Канада Дніпро культура Україна балет

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