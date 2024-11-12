Стало відомо, яку роль відіграє Маск у формуванні майбутньої адміністрації Трампа

Після перемоги республіканського кандидата на президентських виборах у США Маск став впливовою фігурою в орбіті Трампа

Мільярдер Ілон Маск відіграє значну роль у формуванні майбутньої адміністрації новообраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Про це повідомляє ABC News із посиланням на неназваних співрозмовників.

Зазначається, що після дня виборів Маск став впливовою фігурою в орбіті Трампа, пропонуючи свій внесок у кадрові рішення та відіграючи значну роль у формуванні майбутньої адміністрації. Бізнесмен практично щодня перебуває в маєтку політика в Мар-а-Лаго, зазначили співрозмовники.

Також Маск з’явився на сімейному фото Трампа в ніч виборів, був помічений за вечерею з майбутньою першою леді Меланією Трамп і грав у гольф із сім’єю Трампів у вихідні. Але його присутність виходить далеко за межі цього: співрозмовники повідомили ABC News, що мільярдер зараз впливає на кадрові рішення республіканця.

Як повідомлялося, Дональд Трамп оголосив, що у разі перемоги на виборах, створить комісію з ефективності уряду, яку очолить засновник Tesla та SpaceX Ілон Маск. Однак згодом стало відомо, що Маск, швидше за все, не отримає посаду в майбутній адміністрації Дональда Трампа.

Нагадаємо, Ілон Маск взяв участь у телефонній розмові президента України Володимира Зеленського з американським лідером Дональдом Трампом. Мільярдер зазначив, що продовжить підтримувати Україну через свої супутники Starlink.

До слова, американський бізнесмен Ілон Маск цього року витратив щонайменше $132 млн на кампанію Дональда Трампа та інших республіканців.