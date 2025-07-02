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Маск похвалив Трампа за його «миротворчість»

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Маск похвалив Трампа за його «миротворчість»
Маск: Віддаємо належне тому, кому належить заслуга
фото: Reuters

Ілон Маск несподівано похвалив Дональда Трампа за «миротворчість» на тлі конфлікту між ними

Мільярдер Ілон Маск, який перебуває у публічному конфлікті з президентом США Дональдом Трампом, несподівано висловив йому похвалу за «миротворчість». Про це Маск написав у своїй соцмережі X, пише «Главком»

Ілон Маск опублікував заяву Трампа з його соцмережі Truth Social, де президент стверджував, що його представники провели зустріч з ізраїльтянами, і Ізраїль погодився на «потрібні умови» для 60-денного припинення вогню в секторі Гази.

Маск похвалив Трампа за його «миротворчість» фото 1
скріншот

Коментуючи цю заяву, Маск написав: «Віддаємо належне тому, кому належить заслуга. Дональд Трамп успішно вирішив кілька серйозних конфліктів по всьому світу».

Нагадаємо, акції виробника електромобілів Tesla після відкриття торгів на біржі Nasdaq впали на 7,7% після нового конфлікту між власником компанії Ілоном Маском та президентом США Дональдом Трампом. Як повідомляє «Главком», про це пише Bloomberg.

Станом на 1 липня акції Tesla сповільнили падіння і торгуються на рівні $305,7 (-3.76%). Видання пише, що вартість паперів знижувалась 5 днів поспіль.

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Теги: Ілон Маск Дональд Трамп

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