Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп планує вже в перший день на посаді кардинально змінити політику США – Reuters

Ірина Бура
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Трамп планує вже в перший день на посаді кардинально змінити політику США – Reuters
фото з відкритих джерел

Перша хвиля президентських указів Трампа в січні зосередиться на змінах прикордонної політики та запобіганні нових сплесків міграції через південний кордон США

Новообраний президент США Трамп 20 січня, у перший день на посаді, планує прийняти понад 25 указів і розпоряджень, які кардинально змінять політику американського уряду у різних сферах – від імміграції до енергетики. Про це пише Reuters.

«Трамп сказав своїй команді, що хоче зробити «великий фурор» з указами в перший же день, аби реалізувати свою виконавчу владу з більшим розмахом і швидкістю, ніж за часів першого терміну», – зазначається в публікації.

Зазначається, що Дональд Трамп у 2017 році видав лише кілька указів одразу після інавгурації. Тоді як Джо Байден у 2021 році підписав 17 розпоряджень у перші години на посаді, багато з них скасовували політику попередника.

Видання наголошує, що перша хвиля президентських указів Трампа в січні зосередиться на змінах прикордонної політики та запобіганні нових сплесків міграції через південний кордон США. Це може включати збільшення повноважень для імміграційної служби щодо арештів, введення військ на кордон з Мексикою, відновлення будівництва захисної стіни.

Крім того, нова політика Трампа, вочевидь, передбачатиме нарощування видобутку енергоносіїв. У недавньому інтерв’ю телеканалу NBC обраний президент також заявив, що планує скасувати громадянство США за правом народження. Окрім того, передбачається, що в першу чергу він підпише укази про позбавлення коштів шкіл, де викладають критичну расову теорію, яка стверджує, що в інституціях США закладені расові упередження.

За словами кількох людей, знайомих із внутрішньою роботою перехідної адміністрації, підготовка проєктів перших указів Трампа виглядає «розмитою». Деякі з них розробляються в його особняку в Палм-Біч, інші – в аналітичних центрах у Вашингтоні.

Нагадаємо, обраний президент США Дональд Трамп заявив, що завершення війни Росії проти України стане його головним пріоритетом у зовнішній політиці. Таку заяву зробив майбутній очільник  Білого дому в інтерв'ю французькому виданню Paris Match.

До слова, радник чинного глави Білого дому Джон Кірбі підтвердив, що між командами нинішньої адміністрації з питань нацбезпеки та адміністрації обраного президента відбуваються обговорення щодо ситуації в Україні, Сирії й Близького Сходу загалом. Він запевнив, що такі розмови відбуваються та висловив сподівання, що це продовжуватиметься, і команда Джейка Саллівана продовжить інформувати нову команду в наступній адміністрації.

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп політика президент кордон громадянство США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Держдеп США схвалив продаж Україні обладнання для обслуговування F-16
Держдеп США схвалив продаж Україні обладнання для обслуговування F-16
Вчора, 01:16
Башар Асада, ймовірно, втік із Дамаска
Сирійські повстанці заявили про захоплення Дамаска та повалення уряду Асада
8 грудня, 06:37
Павло Ґрод, президент Світового Конгресу українців розповів, чи допомагатиме Трамп Україні
Президент Світового Конгресу українців розказав, чим закінчиться план Трампа
7 грудня, 14:49
Южнокорейская оппозиция готовится обвинить президента в госизмене
Южнокорейская оппозиция готовится обвинить президента в госизмене
4 грудня, 10:14
Вірус має унікальні біологічні характеристики, які не зустрічаються в природі
Звідки з'явився Covid-19: Конгрес США опублікував результати розслідування
3 грудня, 12:59
Байден із родиною завітав до книжкової крамниці
Байден зробив несподівану покупку у «чорну п'ятницю»
1 грудня, 03:02
Команда Трампа розглядає переговори з Кім Чен Ином – Reuters
Команда Трампа розглядає переговори з Кім Чен Ином – Reuters
26 листопада, 22:19
Трамп висловив упевненість, що Ґаббард відстоюватиме конституційні права та «забезпечуватиме мир на позиціях сили»
Трамп поставив керувати розвідкою ексдемократку, яка поширювала дезінформацію Кремля
14 листопада, 00:43
Маск активно підтримував Трампа під час виборів
Скільки коштів Маск витратив на підтримку Трампа: названо суму
12 листопада, 12:32

Політика

Фінляндія відмовляє в наданні притулку росіянам, які втекли від мобілізації
Фінляндія відмовляє в наданні притулку росіянам, які втекли від мобілізації
Трамп планує вже в перший день на посаді кардинально змінити політику США – Reuters
Трамп планує вже в перший день на посаді кардинально змінити політику США – Reuters
Армія Ізраїлю ліквідувала командирів ХАМАСу
Армія Ізраїлю ліквідувала командирів ХАМАСу
Росія продовжує закуповувати снайперські гвинтівки з ЄС через треті країни – The Insider
Росія продовжує закуповувати снайперські гвинтівки з ЄС через треті країни – The Insider
Трамп назвав свій головний пріоритет у міжнародній сфері
Трамп назвав свій головний пріоритет у міжнародній сфері
В Афганістані смертник підірвав міністра з уряду «Талібану»
В Афганістані смертник підірвав міністра з уряду «Талібану»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
121K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 грудня: ситуація на фронті
62K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
55K
Під Покровськом – катастрофічна ситуація? Командир батальйону «Вовки Да Вінчі» назвав причину
43K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 грудня 2024
32K
Іран назвав можливих організаторів перевороту в Сирії
28K
Маркус вперше за тривалий час вийшов на публіку і розповів про конфлікт з Шаламагою

Новини

День Сухопутних військ Збройних Сил України: дата та історія свята, привітання у прозі та листівках
Сьогодні, 05:00
12 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Відновлення української металургії після війни. Гендиректор «Метінвесту» дав інтерв'ю Bloomberg
Вчора, 13:00
Добудова Хмельницької АЕС. Депутатка наполягає на швидкому прийнятті законопроєкту
Вчора, 12:54
Хмарно та мокрий сніг: прогноз погоди на 11 грудня
Вчора, 06:00
11 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua