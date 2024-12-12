Трамп планує вже в перший день на посаді кардинально змінити політику США – Reuters

Перша хвиля президентських указів Трампа в січні зосередиться на змінах прикордонної політики та запобіганні нових сплесків міграції через південний кордон США

Новообраний президент США Трамп 20 січня, у перший день на посаді, планує прийняти понад 25 указів і розпоряджень, які кардинально змінять політику американського уряду у різних сферах – від імміграції до енергетики. Про це пише Reuters.

«Трамп сказав своїй команді, що хоче зробити «великий фурор» з указами в перший же день, аби реалізувати свою виконавчу владу з більшим розмахом і швидкістю, ніж за часів першого терміну», – зазначається в публікації.

Зазначається, що Дональд Трамп у 2017 році видав лише кілька указів одразу після інавгурації. Тоді як Джо Байден у 2021 році підписав 17 розпоряджень у перші години на посаді, багато з них скасовували політику попередника.

Видання наголошує, що перша хвиля президентських указів Трампа в січні зосередиться на змінах прикордонної політики та запобіганні нових сплесків міграції через південний кордон США. Це може включати збільшення повноважень для імміграційної служби щодо арештів, введення військ на кордон з Мексикою, відновлення будівництва захисної стіни.

Крім того, нова політика Трампа, вочевидь, передбачатиме нарощування видобутку енергоносіїв. У недавньому інтерв’ю телеканалу NBC обраний президент також заявив, що планує скасувати громадянство США за правом народження. Окрім того, передбачається, що в першу чергу він підпише укази про позбавлення коштів шкіл, де викладають критичну расову теорію, яка стверджує, що в інституціях США закладені расові упередження.

За словами кількох людей, знайомих із внутрішньою роботою перехідної адміністрації, підготовка проєктів перших указів Трампа виглядає «розмитою». Деякі з них розробляються в його особняку в Палм-Біч, інші – в аналітичних центрах у Вашингтоні.

Нагадаємо, обраний президент США Дональд Трамп заявив, що завершення війни Росії проти України стане його головним пріоритетом у зовнішній політиці. Таку заяву зробив майбутній очільник Білого дому в інтерв'ю французькому виданню Paris Match.

До слова, радник чинного глави Білого дому Джон Кірбі підтвердив, що між командами нинішньої адміністрації з питань нацбезпеки та адміністрації обраного президента відбуваються обговорення щодо ситуації в Україні, Сирії й Близького Сходу загалом. Він запевнив, що такі розмови відбуваються та висловив сподівання, що це продовжуватиметься, і команда Джейка Саллівана продовжить інформувати нову команду в наступній адміністрації.