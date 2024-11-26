Команда Трампа розглядає переговори з Кім Чен Ином – Reuters

Наближені до Трампа люди вважають, що переговори допоможуть налагодити контакт між Вашингтоном і Пхеньяном

Оточення новообраного президента США Дональда Трампа міркує про можливість прямих переговорів з північнокорейським диктатором Кім Чен Ином. Команда республіканця вважає, що такий крок може знизити рівень ризику збройного конфлікту на Корейському півострові. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

Переговори між Трампом та Кім Чен Ином вважають найбільш імовірним способом налагодити контакт між Вашингтоном і Пхеньяном. Як зазначає Reuters, оточення республіканця поки не розробляє далекосяжних планів стосовно взаємодії з лідером КНДР після відновлення контакту. Та й сам Трамп не ухвалив остаточного рішення, пише агентство.

Ще одним важливим питанням є власне готовність північнокорейської сторони відновлювати контакт із Трампом, оскільки північнокорейські ЗМІ навіть не повідомляли про його перемогу на виборах у США.

Як пише Reuters, питання відносин Сполучених Штатів із КНДР може відійти на другий план для адміністрації Трампа через війну в Україні та на Близькому Сході.

Раніше повідомлялося, що майбутній президент США Дональд Трамп збирається стати головним перемовником щодо кризи в Газі. Сім'ї заручників покладають на нього великі надії.

Нагадаємо, Сполучені Штати працюють над тим, щоб дати належну відповідь на розгортання військ КНДР біля кордону України.

До слова, нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що чисельність військ КНДР, розміщених на території Росії, сягнула 11 тис. Однак їх кількість незабаром може збільшитися до 100 тис. солдатів.