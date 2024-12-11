США схвалили продаж Україні обладнання для обслуговування F-16
Орієнтовна загальна вартість обладнання становить $266,4 млн
Державний департамент США схвалив продаж Україні систем життєзабезпечення багатоцільових винищувачів F-16. Про це йдеться на сайті Агентства зі співробітництва у сфері безпеки та оборони (DSCA).
Орієнтовна загальна вартість обладнання становить $266,4 млн.
Уряд України звернувся з проханням придбати:
- Об’єднану систему планування місій JMPS.
- Прості ключові завантажувачі AN/PYQ-10.
- Незначні модифікації та технічне обслуговування.
- Програму вдосконалення компонентів двигуна.
- Запасні та ремонтні частини, витратні матеріали та аксесуари.
- Забезпечити підтримку ремонту та повернення.
- Програмне забезпечення для зброї, обладнання для підтримки програмного забезпечення для зброї, секретне та несекретне програмне забезпечення та підтримка доставки.
- Секретні та несекретні публікації та документацію.
- Навчання персоналу та навчальне обладнання.
- Дослідження та опитування.
- Послуги інженерної, технічної та матеріально-технічної підтримки уряду США та підрядників.
Основними підрядниками будуть компанії Sabena, Lockheed Martin Aeronautics та Pratt and Whitney.
«Цей запропонований продаж покращить здатність України протистояти поточним і майбутнім загрозам шляхом додаткового оснащення її для виконання місій із самооборони та регіональної безпеки за допомогою більш надійних можливостей протиповітряної оборони», – зазначає DSCA.
Як повідомляється, фактична вартість у доларах буде нижчою залежно від остаточних вимог, бюджетних повноважень і підписаних договорів купівлі-продажу, якщо та коли вони будуть укладені.
Нагадаємо, до України прибула друга партія літаків F-16 від Данії. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram.
До слова, Україні треба щонайменше 200 винищувачів F-16 для встановлення паритету з росіянами у небі.
Як повідомлялося, підготовка нової групи українських пілотів на винищувачах F-16 розпочнеться після завершення мовного курсу, який є обов'язковою умовою для початку основного навчання.
Раніше The New York Times із посиланням на ряд американських посадовців повідомляла, що у 2024 році Україна зможе використати на полі бою не більше десяти винищувачів F-16.
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