США схвалили продаж Україні обладнання для обслуговування F-16

Орієнтовна загальна вартість обладнання становить $266,4 млн

Державний департамент США схвалив продаж Україні систем життєзабезпечення багатоцільових винищувачів F-16. Про це йдеться на сайті Агентства зі співробітництва у сфері безпеки та оборони (DSCA).

Орієнтовна загальна вартість обладнання становить $266,4 млн.

Уряд України звернувся з проханням придбати:

Об’єднану систему планування місій JMPS.

Прості ключові завантажувачі AN/PYQ-10.

Незначні модифікації та технічне обслуговування.

Програму вдосконалення компонентів двигуна.

Запасні та ремонтні частини, витратні матеріали та аксесуари.

Забезпечити підтримку ремонту та повернення.

Програмне забезпечення для зброї, обладнання для підтримки програмного забезпечення для зброї, секретне та несекретне програмне забезпечення та підтримка доставки.

Секретні та несекретні публікації та документацію.

Навчання персоналу та навчальне обладнання.

Дослідження та опитування.

Послуги інженерної, технічної та матеріально-технічної підтримки уряду США та підрядників.

Основними підрядниками будуть компанії Sabena, Lockheed Martin Aeronautics та Pratt and Whitney.

«Цей запропонований продаж покращить здатність України протистояти поточним і майбутнім загрозам шляхом додаткового оснащення її для виконання місій із самооборони та регіональної безпеки за допомогою більш надійних можливостей протиповітряної оборони», – зазначає DSCA.

Як повідомляється, фактична вартість у доларах буде нижчою залежно від остаточних вимог, бюджетних повноважень і підписаних договорів купівлі-продажу, якщо та коли вони будуть укладені.

Нагадаємо, до України прибула друга партія літаків F-16 від Данії. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram.

До слова, Україні треба щонайменше 200 винищувачів F-16 для встановлення паритету з росіянами у небі.

Як повідомлялося, підготовка нової групи українських пілотів на винищувачах F-16 розпочнеться після завершення мовного курсу, який є обов'язковою умовою для початку основного навчання.

Раніше The New York Times із посиланням на ряд американських посадовців повідомляла, що у 2024 році Україна зможе використати на полі бою не більше десяти винищувачів F-16.