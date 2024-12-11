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США схвалили продаж Україні обладнання для обслуговування F-16

Ірина Бура
glavcom.ua
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США схвалили продаж Україні обладнання для обслуговування F-16
фото з відкритих джерел

Орієнтовна загальна вартість обладнання становить $266,4 млн

Державний департамент США схвалив продаж Україні систем життєзабезпечення багатоцільових винищувачів F-16. Про це йдеться на сайті Агентства зі співробітництва у сфері безпеки та оборони (DSCA).

Орієнтовна загальна вартість обладнання становить $266,4 млн.

Уряд України звернувся з проханням придбати:

  • Об’єднану систему планування місій JMPS.
  • Прості ключові завантажувачі AN/PYQ-10.
  • Незначні модифікації та технічне обслуговування.
  • Програму вдосконалення компонентів двигуна.
  • Запасні та ремонтні частини, витратні матеріали та аксесуари.
  • Забезпечити підтримку ремонту та повернення.
  • Програмне забезпечення для зброї, обладнання для підтримки програмного забезпечення для зброї, секретне та несекретне програмне забезпечення та підтримка доставки.
  • Секретні та несекретні публікації та документацію.
  • Навчання персоналу та навчальне обладнання.
  • Дослідження та опитування.
  • Послуги інженерної, технічної та матеріально-технічної підтримки уряду США та підрядників.

Основними підрядниками будуть компанії Sabena, Lockheed Martin Aeronautics та Pratt and Whitney.

«Цей запропонований продаж покращить здатність України протистояти поточним і майбутнім загрозам шляхом додаткового оснащення її для виконання місій із самооборони та регіональної безпеки за допомогою більш надійних можливостей протиповітряної оборони», – зазначає DSCA.

Як повідомляється, фактична вартість у доларах буде нижчою залежно від остаточних вимог, бюджетних повноважень і підписаних договорів купівлі-продажу, якщо та коли вони будуть укладені.

Нагадаємо, до України прибула друга партія літаків F-16 від Данії. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram.

До слова, Україні треба щонайменше 200 винищувачів F-16 для встановлення паритету з росіянами у небі.

Як повідомлялося, підготовка нової групи українських пілотів на винищувачах F-16 розпочнеться після завершення мовного курсу, який є обов'язковою умовою для початку основного навчання.

Раніше The New York Times із посиланням на ряд американських посадовців повідомляла, що у 2024 році Україна зможе використати на полі бою не більше десяти винищувачів F-16.

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Теги: росія ворог президент Україна навчання Володимир Зеленський війна США окупанти F-16

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