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Заяви Трампа про Україну, вибори в Канаді: головне за ніч

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Заяви Трампа про Україну, вибори в Канаді: головне за ніч
Головні новини ночі проти 10 березня
фото: Reuters

У ніч проти 10 березня ударні дрони атакували нафтопереробний завод у Новокуйбишевську

Стало відомо, хто стане новим прем'єром Канади замість Трюдо, Трамп на борту президентського літака зробив декілька заяв про Україну, у США розбився літак поруч з стоянкою будинку престарілих, Нафтопереробний завод у Самарській області перебував під атакою дронів.

«Главком» зібрав головні події ночі проти 10 березня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Заяви Трампа щодо України

На борту літака Air Force One президент США Дональд Трамп відповідав на запитання про Україну. Президент США заявив, що обмін розвідданими з Україною незабаром можуть відновити. Трамп каже: «Я хочу, щоб вони хотіли миру».

Журналіст запитав про те, як Україні показати, що вона хоче миру, Трамп відповів, що вони не показали цього в тій мірі, в якій, на його думку, повинні. Також американський лідер заявив, що очікує хороших результатів від переговорів США з українськими посадовцями в Саудівській Аравії.

Він сказав журналістам, що США розглядають багато варіантів щодо мит на продукцію з Росії, і що вони не стурбовані військовими навчаннями за участю Росії, Китаю та Ірану.

Вибори в Канаді

9 березня Ліберальна партія Канади обрала Марка Карні своїм новим лідером, який замінить Джастіна Трюдо на посаді прем'єр-міністра. Карні колишній банкір, не має політичного досвіду, але його економічна експертиза рекомендована в умовах торговельної війни зі США.

Вибори лідера відбулися на фоні зростання популярності Ліберальної партії, частково через опозицію до політики президента США Дональда Трампа, спрямованої проти Канади. Приблизно 150 тисяч канадців взяли участь у голосуванні за нового лідера. 

Пост Трюдо

Згодом прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо опублікував допис після перемоги на виборах його наступника Марка Карні. 

У соціальній мережі Х Трюдо зробив пост, в якому зазначив, що він залишає пост лідера Ліберальної партії. Та висловив своє сподівання, що його наступник Карні з командою працюватимуть наполегливо на благо країни.

«Я залишаю пост лідера Ліберальної партії з тією ж вірою в надію та наполегливу працю, як і тоді, коли починав. Надія на цю партію та на цю країну, через мільйони канадців, які щодня доводять, що краще завжди можливо», – написав Трюдо.

Автокатастрофа у США

У Сполучених Штатах Америки в окрузі Ланкастер, штат Пенсільванія, сталася авіакатастрофа. Невеликий літак з п'ятьма пасажирами на борту розбився на стоянці поруч з будинком престарілих. 

За даними поліції, авіакатастрофа сталася поблизу аеропорту Ланкастер, і всі, хто був на борту літака, вижили. На землі також обійшлось без жертв. Ні співробітники, ні мешканці будинку престарілих не постраждали.

Очевидці повідомляють, що літак почав втрачати висоту, а згодом спробував завершити аварійну посадку, що призвело до зіткнення з зупинкою. Внаслідок падіння літака пошкоджено десяток припаркованих автомобілів. Розпочато розслідування.

Атака дронів на НПЗ у Самарській області

У ніч проти 10 березня ударні дрони атакували нафтопереробний завод у Новокуйбишевську. Завод розташований у Самарській області. Серія вибухів прогриміла саме над містом Новокуйбишевськ.

Згодом місцеві жителі почули гучних вибух в районі НПЗ. Потім бачили яскраві спалахи у небі.

Новокуйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області називають найпотужнішим нафтопереробним підприємством серед заводів самарської групи даної групи.

Згідно з даними з відкритих джерел, потужність Новокуйбишевського НПЗ становить 8,8 млн тонн нафти на рік.

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Теги: міністр вибори авіакатастрофа Дональд Трамп літак партії завод розслідування президент експертиза обмін

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