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Про що регулярно спілкуються Трамп та Путін? Американський сенатор пояснив наміри США

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Про що регулярно спілкуються Трамп та Путін? Американський сенатор пояснив наміри США
Тім Скотт каже, що Трамп регулярно спілкується з Путіним через прагнення завершити війну
фото: скрін із відео foxnews

Сенатор Тім Скотт очікує, що постачання озброєння до України незабаром буде відновлено

Заяви про те, що президент США Дональд Трамп «надто м'яко» спілкується з російським лідером Володимиром Путіним, є нісенітницею, американський лідер прагне мирного врегулювання війни в Україні. Як повідомляє «Главком», про це в ефірі Fox News заявив сенатор-республіканець Тім Скотт.

«Єдине слово, яке я можу придумати, – це нісенітниця... Президент Трамп зробив те, що він робив завжди, а саме – зосередився на рішеннях та пошуку шляхів припинення війни»,– заявив Скотт.

На запитання про те, чи вдалий момент обрали США для призупинення військової допомоги Україні, Скотт висловив упевненість у тому, що Трамп «повністю контролює ситуацію». За його словами, президенту США можна довіряти у вирішенні великих конфліктів по всьому світу.

Сенатор очікує, що постачання озброєння до України незабаром буде відновлено. «Я довіряю президенту Трампу у виконанні роботи. Це означає, що ми почнемо тут, вдома. Рівень ескалації у всьому світі вимагає, щоб міністр Гегсет перевірив наше озброєння та переконався, що ми готові до оборони», – сказав Скотт.

За його словами, експрезиденти Барак Обама та Джо Байден своєю політикою поставили Трампа у «погане становище». Чинний президент США регулярно спілкується з Путіним через прагнення завершити війну між Москвою та Києвом, наголосив політик.

Раніше видання Politico повідомлялося, що Пентагон тимчасово призупинив постачання деяких зенітних ракет і високоточних боєприпасів Україні через занепокоєння щодо зменшення власних запасів озброєння.

До слова, Путін пригрозив Заходу через підтримку України.  Російський диктатор Володимир Путін під час виступу на форумі «Все для перемоги» заявив, що курс, якого Захід дотримується щодо Росії, на його думку, «призводить лише до погіршення ситуації». 

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Теги: США путін Дональд Трамп Пентагон озброєння

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