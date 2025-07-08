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Постачання нового озброєння Україні від США на стадії підготовки – Reuters

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Постачання нового озброєння Україні від США на стадії підготовки – Reuters
США надішлють Україні озброєння
фото: defence-ua.com

Трамп заявив, що США надішлють Україні більше зброї

Пентагон готується передати Києву додаткове оборонне озброєння США. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

«Пентагон заявляє, що міністерство оборони США відправить Україні додаткові оборонні озброєння», – йдеться у публікації агентства.

Раніше у вівторок президент США Дональд Трамп пообіцяв дати Києву більше зброї, насамперед оборонні засоби. При цьому, як пише Wall Street Journal, американський лідер стверджує про готовність надати стільки військової допомоги, скільки зможе.

Як повідомляв «Главком», Міністерство оборони США за вказівкою президента Дональда Трампа передасть Україні додаткове оборонне озброєння для захисту від російських ударів.Речник Пентагону Шон Парнелл розповів про надання озброєння Україні.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп повідомив про постачання військової допомоги для України. Заяви президента пролунали під час спілкування з журналістами перед вечерею з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу.

На початку липня газета Politico повідомила про призупинення постачання боєприпасів та озброєнь із США в Україну через виснаження американських запасів. Представник Білого дому підтвердив ці дані телеканалу NBC, зазначивши, що рішення ухвалили, керуючись першорядною значимістю інтересів країни.



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Теги: Дональд Трамп президент Пентагон озброєння

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