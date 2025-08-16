Головна Світ Політика
«Взяли до уваги». ООН відреагувала на зустріч Трампа із Путіним

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
«Взяли до уваги». ООН відреагувала на зустріч Трампа із Путіним
У ООН лаконічно відреагували на зустріч Путіна і Трампа
фото: Reuters

Офіційний представник Генерального секретаря ООН підкреслив важливість діалогу між США та РФ

ООН взяла до уваги підсумки саміту на Алясці і вітає продовження конструктивного діалогу Про це заявив офіційний представник Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. Про це пише «Главком» із посиланням на UN News.

«Ми взяли до уваги підсумки зустрічі президентів Сполучених Штатів та РФ, що відбулася в п'ятницю на Алясці (Дональда Трампа та Володимира Путіна – «Главком» ). Ми вітаємо продовження конструктивного діалогу між державами-членами (ООН – «Главком»)», – зазначається у тексті.

Раніше провідні європейські лідери, серед яких президент Франції Емманюель Макрон, прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та інші, оприлюднили спільну заяву щодо підсумків зустрічі Дональда Трампа та Володимира Путіна. У ній вони привітали дипломатичні зусилля президента США та підтвердили непохитну солідарність з Україною.

До слова, міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський різко засудив заяви російського диктатора Володимира Путіна щодо України, які той озвучив на брифінгу для Дональда Трампа після саміту на Алясці. Ліпавський назвав слова Путіна «нонсенсом», підкресливши, що вони суперечать фактам і міжнародному праву.

У свою чергу міністерка оборони Литви Довіле Шакалієне звинуватила Путіна у «черговому газлайтингу та завуальованих погрозах», маючи на увазі, що російський диктатор застеріг Україну та Європу не «саботувати» прогрес, досягнутий на саміті.

