Символічний візит: Путін відразу після перемовин із Трампом засвітився на Чукотці

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Символічний візит: Путін відразу після перемовин із Трампом засвітився на Чукотці
Путін послухав губернатора Чукотки
фото із відкритих джерел

Після Аляски Путін вже встиг засвітитись на Чукотці

Одразу після завершення саміту з президентом США Дональдом Трампом на Алясці, президент Росії Володимир Путін відвідав Чукотку – найближчу до Аляски частину материкової Росії. Цей візит, що відбувся за кілька годин після переговорів, привернув увагу світових ЗМІ. Про це пише «Главком»

За даними російських та світових інформаційних агентств, після зустрічі в Анкориджі борт президента РФ вирушив до Чукотки. Як зазначають експерти, ця поїздка має символічне значення, адже Чукотка і Аляска розташовані на відстані лише близько 80 кілометрів через Берингову протоку.

Після візиту до США Володимир Путін прилетів на Чукотку, де провів робочу зустріч із губернатором регіону Владиславом Кузнєцовим. Глава округу розповів президенту про економіку регіону, випливає із повідомлення яке опублікував Telegram-канал Кремля.

Економічні показники регіону, як зазначив Кузнєцов, «виглядають у прогресі непогано». У Далекосхідному федеральному окрузі Чукотка посідає друге місце з промислового виробництва, з інвестицій в основний капітал – четверте місце, повідомив губернатор Путіну.

«У нас зростає кількість суб'єктів малого та середнього підприємництва, ми активно з ними працюємо, люди нам вірять, починають розвивати бізнес», – сказав Кузнєцов.

На тлі саміту, що завершився без угоди щодо України, візит Путіна до регіону, який знаходиться так близько до США, може розглядатися як політичний жест, що підкреслює географічну та геополітичну близькість двох держав у Арктичному регіоні, пише низка іноземних ЗМІ. 

До слова, зустріч президентів Дональда Трампа і Володимира Путіна на Алясці, яка відбулася 15 серпня 2025 року, розпочалася з незвичної деталі: Путін проїхався в броньованому лімузині Трампа – Cadillac One

путін Аляска Дональд Трамп

