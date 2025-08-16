«Якщо не буде тристоронньої зустрічі». Зеленський розкрив альтернативний план

Зеленський: Сьогодні є важлива заява європейських лідерів, яка зміцнює нашу позицію

«Треба надійно й довгостроково гарантувати безпеку», – Зеленський

Президент Володимир Зеленський розкрив альтернативний план дій у разі, якщо тристороння зустріч за участі України, США та Росії не відбудеться або не принесе результатів. За його словами, у такому випадку Україна вимагатиме посилення санкцій проти Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Зеленський повідомив, що після розмови з Президентом США Дональдом Трампом він скоординував позиції з європейськими лідерами. Він наголосив, що мир має бути реальним і тривалим, а не «ще однією паузою між російськими вторгненнями».

Серед головних вимог України Президент назвав:

Якнайшвидше припинення вбивств та вогню як на полі бою, так і проти портової інфраструктури.

Звільнення всіх українських військовополонених і цивільних та повернення викрадених Росією дітей.

Збереження тиску на Росію, поки тривають агресія та окупація.

У розмові з Дональдом Трампом Володимир Зеленський заявив, що санкції проти Росії мають бути посилені, якщо не відбудеться тристороння зустріч або якщо Росія «ухилятиметься від чесного закінчення війни». Він підкреслив, що санкції є дієвим інструментом.

«Усі питання, які важливі для України, мають обговорюватись за участі України, і жодне питання, зокрема територіальні, не вирішуються без України», – наголосив президент. Він також відзначив важливість надійних та довгострокових гарантій безпеки за участі Європи та Сполучених Штатів.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп зробив заяву щодо підсумків своїх нещодавніх переговорів із Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським. За його словами, всі учасники зійшлися на думці, що метою має бути мирна угода, а не тимчасове перемир'я. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Дональда Трампа.

«Чудовий і дуже успішний день на Алясці! Зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним пройшла дуже добре, як і пізня нічна телефонна розмова з президентом України Зеленським та різними європейськими лідерами, включаючи високоповажного генерального секретаря НАТО», – заявив Дональд Трамп.

Він підкреслив, що всі дійшли згоди, що найкращим способом завершити війну є укладення мирної угоди, яка покладе їй край, а не просто угоди про припинення вогню, яка часто не дотримується.